Зірка "Англійського пацієнта" таємно вийшла заміж за головного редактора Bloomberg (фото)

Пара не розповідає про свій статус широкому загалу. Відомо, що вони в романтичних стосунках уже п'ять років.

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Знаменита британська акторка і режисерка Крістін Скотт Томас таємно вийшла заміж за головного редактора Bloomberg Джона Міклтвейта, повідомляє Independent.

Пара, яка разом уже п'ять років, розповіла друзям, що весілля відбулося у вересні, на ньому були присутні тільки члени їхньої родини. Про подробиці торжества закохані не повідомили. Один із друзів пари зазначив: "Вони ідеальна пара. Обидва розумні, іронічні та цікаві, а також віддані одне одному. Усі в захваті від того, що вони одружилися після чудового п'ятирічного роману".

Крістін Скотт Томас і Джон Міклтвейт Фото: Getty Images

Що відомо про молодят

Відтоді, як Прінс затвердив Крістін Скотт Томас на роль своєї партнерки у фільмі "Під вишневим місяцем" у 1986 році, 64-річна акторка знялася в понад 70 фільмах англійською та французькою мовами, включно з "Чотирма весіллями й одними похоронами", "Англійський пацієнт" і "Темні часи", спільно з колегою по фільму "Повільні коні" Гері Олдманом.

Крістін прожила кілька років у Франції і 2015 року була удостоєна ордена Почесного легіону в традиційному для країни списку почесних гостей Дня взяття Бастилії.

62-річний британський журналіст Джон Міклтвейт з 2015 року керує редакцією Bloomberg, у якій працює 2 700 співробітників. До приходу в американський фінансовий інформаційний гігант, що належить колишньому меру Нью-Йорка Майку Блумбергу, він протягом дев'яти років був головним редактором The Economist.

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