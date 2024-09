41-річна грецька принцеса Теодора вийшла заміж через 6 років після заручин (фото)

Метью Кумар освідчився принцесі ще 2018 року, але весілля двічі переносили.

41-річна принцеса Греції Феодора вийшла заміж за американського адвоката Метью Кумара, а церемонія відбулася в Кафедральному соборі Афін, повідомляє Hello.

З моменту заручин до весілля минуло шість років. Метью вперше освідчився своїй нареченій 2018 року, але урочистість двічі відкладали: один раз через пандемію COVID-19, а вдруге — через смерть батька Феодори в січні 2023-го.

Напередодні весілля наречений і наречена влаштували приватне торжество у Візантійському музеї. Серед гостей були наслідний принц Павлос і наслідна принцеса Марі-Шанталь, а наречена мала приголомшливий вигляд у білій сукні з бантом.

На передвесільній вечері були присутні 250 гостей

Саме весілля відбулося в Афінах, у Кафедральному соборі Благовіщення. Кажуть, що рішення пари одружитися в грецькій столиці "відображає їхню любов до Греції, міцні зв'язки, які вони підтримують із країною, і їхнє бажання поділитися грецькою культурою, гостинністю та самобутністю зі своїми гостями.

Наречена пройшла по проходу в воістину приголомшливій весільній сукні від Селії Крітаріоті. Вона вирізнялася вражаючим вирізом "бардо", мереживною фатою, що майорить, і чудовим турнюром ззаду. Теодора доповнила її красивими весільними туфлями, букетом білих троянд і блискучою тіарою Хедіва Єгипту, яка закріпила мереживну фату Коннаут — сімейну реліквію, що спочатку належала принцесі Маргарет Коннаутській.

Новоспечене подружжя Фото: Getty

На церемонії були присутні принцеса Бекедікте з Данії, яка приголомшила всіх своєю червоною сукнею, королева Софія, принцеса Ніна та її чоловік, принц Філіппос, принцеса Алексія з чоловіком Карлосом Моралесом і чотирма дітьми. П'ятеро дітей наслідного принца Павлоса і наслідної принцеси Марі-Шанталь прибули окремо від своїх батьків. Принцеса Марія Олімпія і дочка Алексії Аррієтта були подружками нареченої на церемонії. Королева Анна-Марія прибула разом із принцом Ніколаосом.

Після вінчання пару вітав натовп, перед яким новоспечене подружжя поцілувалося. Вони поїхали в сріблястому Range Rover.

Весільний прийом відбувся в готелі One and Only Aesthesis, який має особливе значення для нареченої. Раніше на цьому курорті знаходився нічний клуб The Stars, де її тітка, королева Софія, проводила свій весільний прийом, коли виходила заміж за короля Іспанії Хуана Карлоса.

Принцеса Теодора — четверта дитина короля Костянтина і королеви Анни-Марії. Вона народилася 9 червня 1983 року в лікарні Святої Марії в Лондоні. Дівчинку назвали на честь сестри принца Філіпа, яка не є нацисткою. Серед її хрещених – покійна королева Єлизавета II і королева Данії Маргрете.

Вона відвідувала школу-інтернат для дівчаток Woldingham School в Сурреї, а потім взяла перерву в навчанні в коледжі Святого Філіпа в Аліс-Спрінгс, Австралія.

Принцеса Теодора і Метью Кумар заручилися у 2018-му

Теодора вивчала театральне мистецтво в Університеті Брауна, перш ніж переїхати до Лос-Анджелеса, щоб продовжити акторську кар'єру. Там вона і познайомилася з майбутнім чоловіком.

Королівська особа зіграла кілька ролей на телебаченні і найбільш відома за роллю секретаря Елісон Монтгомері в мильній опері "Зухвалі і красиві".

