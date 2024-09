41-летняя греческая принцесса Теодора вышла замуж спустя 6 лет после помолвки (фото)

Мэтью Кумар сделал предложение принцессе еще в 2018 году, но свадьбу дважды переносили.

Принцесса Греции Феодора вышла замуж за американского адвоката Мэтью Кумара, а церемония прошла в Кафедральном соборе Афин, сообщает Hello.

С момента помолвки до свадьбы прошло шесть лет. Мэтью впервые сделал предложение своей невесте в 2018 году, но торжество дважды откладывалась: один раз из-за пандемии COVID-19, а второй раз – из-за смерти отца Феодоры в январе 2023-го.

В преддверии свадьбы жених и невеста устроили частное торжество в Византийском музее. Среди гостей были наследный принц Павлос и наследная принцесса Мари-Шанталь, а невеста выглядела потрясающе в белом платье с бантом.

На предсвадебном ужине присутствовали 250 гостей

Сама свадьба прошла в Афинах, в Кафедральном соборе Благовещения. Говорят, что решение пары пожениться в греческой столице "отражает их любовь к Греции, прочные связи, которые они поддерживают со страной, и их желание поделиться греческой культурой, гостеприимством и самобытностью со своими гостями".

Невеста прошла по проходу в поистине потрясающем свадебном платье от Селии Критариоти. Оно отличалось поразительным вырезом "бардо", развевающейся кружевной фатой и великолепным турнюром сзади. Теодора дополнила его красивыми свадебными туфлями, букетом белых роз и сверкающей тиарой Хедива Египта, которая закрепила кружевную фату Коннаут — семейную реликвию, изначально принадлежавшую принцессе Маргарет Коннаутской.

Новоиспеченные супруги Фото: Getty

На церемонии присутствовали принцесса Бекедикте из Дании, которая ошеломила всех своим красным платьем, королева София, принцесса Нина и ее муж, принц Филиппос, принцесса Алексия с мужем Карлосом Моралесом и четырьмя детьми. Пятеро пятеро детей наследного принца Павлоса и наследной принцессы Мари-Шанталь прибыли отдельно от своих родителей. Принцесса Мария Олимпия и дочь Алексии Арриетта были подружками невесты на церемонии. Королева Анна-Мария прибыла вместе с принцем Николаосом.

После венчания пару приветствовала толпа, перед которой новоиспеченные супруги поцеловались. Они уехали в серебристом Range Rover.

Свадебный прием прошел в отеле One and Only Aesthesis, который имеет особое значение для невесты. Раньше на этом курорте находился ночной клуб The Stars, где ее тетя, королева София, проводила свой свадебный прием, когда выходила замуж за короля Испании Хуана Карлоса.

Принцесса Теодора – четвертый ребенок короля Константина и королевы Анны-Марии. Она родилась 9 июня 1983 года в больнице Святой Марии в Лондоне. Девочку назвали в честь сестры принца Филиппа, не являющейся нацисткой. Среди ее крестных родителей — покойная королева Елизавета II и королева Дании Маргрете.

Она посещала школу-интернат для девочек Woldingham School в Суррее, а затем взяла перерыв в учебе в колледже Святого Филиппа в Алис-Спрингс, Австралия.

Принцесса Теодора и Мэтью Кумар обручились в 2018-м

Теодора изучала театральное искусство в Университете Брауна, прежде чем переехать в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру. Там она и познакомилась с будущим мужем.

Королевская особа сыграла несколько ролей на телевидении и наиболее известна по роли секретаря Элисон Монтгомери в мыльной опере "Дерзкие и красивые".

