Именно с базы в Александруполисе администрация Байдена перебрасывала вооружения в Украину. Но последствия закрытия базы куда серьезней для всего региона.

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Правительство США распорядилось провести срочную проверку целесообразности и необходимости дальнейшей эксплуатации базы в Александруполисе, Греция, которая была предоставлена ​​греческим правительством администрации Джо Байдена для переброски войск и систем вооружения в Украину в помощь в войне против России. Однако греческие СМИ сообщают, что ликвидация базы переменит расстановку сил в регионе и даст Турции единоличный контроль над Босфором. Об этом пишет Gnomi Online.

Отмечается, что решение Дональда Трампа о закрытии базы несомненно порадует официальный Кремль. Однако также будет рада официальная Анкара. Правительство Реджепа Эрдогана постоянно выражало свое недовольство деятельностью базы в Александруполисе, призывая к ее немедленному закрытию.

Военная база в греческом Александруполисе Фото: Greek Reporter

База в Александруполисе в значительной степени нейтрализовала монополию Турции на пролив Босфор, которая строго контролирует вход и выход военных и торговых судов в Черное море и из него.

Бездействие базы в Александруполисе восстановит абсолютный контроль Анкары над входом и выходом военных и торговых судов в Черное море и Эгейское море.

База в Александруполисе устраивала правительство Греции не только потому, что она представляла собой практический вклад в войну между Украиной и Россией, но и потому, что эта военная база олицетворяла собой практическое признание и доверие Вашингтона к Греции как к близкому партнеру США и, как следствие, сильному союзнику по НАТО.

"Кроме того, деятельность американской базы в Александруполисе представляла собой для Афин "живой щит" против возможных турецких планов против Греции", — отмечают журналисты.

Греческое правительство окажется в трудном положении, пытаясь ответить на дилемму: служит ли американская база в Александруполисе национальным интересам или нет, и действовать соответствующим образом.

В случае, если после хладнокровной оценки греческие политические партии сочтут необходимым сохранить военную базу, они должны будут подкрепить неопровержимыми аргументами причину сохранения существования этой базы, независимо от того, будет ли это американская или уже военная база ЕС.

Напомним, в середине февраля НАТО тестировало свои возможности быстрого развертывания войск по всей Восточной Европе — без прямой помощи США. Вашингтон меняет свой подход к европейской обороне и войне в Украине.