17 кораблей, 20 самолетов, 1500 единиц техники: НАТО тестирует новую модель размещения войск — без США

В учениях задействовали около 10 000 военнослужащих из девяти стран, это крупнейшая операция НАТО в 2025 году. В текущих учениях участвуют силы из девяти стран НАТО, включая региональных соперников Грецию и Турцию.

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НАТО тестирует свои возможности быстрого развертывания войск по всей Восточной Европе — без прямой помощи США. Вашингтон меняет свой подход к европейской обороне и войне в Украине. Об этом сообщает The Associated Press.

Учения Steadfast Dart 2025, которые в течение полутора месяцев будут проходить в Болгарии, Румынии и Греции, состоятся в то время, как вторжение России в Украину приближается к трехлетней отметке. В учениях задействовали около 10 000 военнослужащих из девяти стран, и они представляют собой крупнейшую операцию НАТО, запланированную в текущем году.

Отсутствие США на учениях связано с тем, что европейские страны пытаются повысить свою военную самодостаточность на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости увеличения европейских военных расходов.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о своем намерении вести прямые переговоры с Россией. А министр обороны США Пит Хегсет заявил на своей первой встрече с коллегами из НАТО в Брюсселе в среду, что европейские страны должны значительно увеличить свои расходы на оборону и взять на себя главную роль в финансировании Украины.

Новые возможности НАТО становятся все более важными для укрепления восточного фланга.

Греческие и испанские морские пехотинцы в четверг, 13 февраля, участвовали в высадке морского десанта возле центрального греческого города Волос, в полномасштабном оперативном развертывании новых сил реагирования НАТО.

Эти силы были созданы в июле прошлого года, масштабное развертывание сил рассчитано на 10 дней, при этом задействуются обычные вооруженные силы, а также кибер- и космические технологии.

"Это то, к чему мы готовились, — сказал итальянский генерал-лейтенант Лоренцо Д'Аддарио. — Мысль заключается в том, что НАТО хотело получить готовую, гибкую силу, которая бы действовала в пяти сферах — воздухе, море, на суше, а также в киберпространстве и космосе".

Западные военные чиновники — предвидя длительную напряженность с Россией и президентом Владимиром Путиным, что может выйти за пределы войны в Украине, — утверждают, что новые возможности НАТО становятся все более важными для укрепления восточного фланга.

Учения НАТО 2025

Эти учения представители НАТО называют значительной вехой в модернизации и расширении готовности НАТО "защищать каждый дюйм союзной территории"

В текущих учениях участвуют силы из девяти стран НАТО, включая региональных соперников Грецию и Турцию, которые развертывают 17 военно-морских судов, более 20 самолетов и более 1500 военных транспортных средств. Великобритания возглавляет операцию с 2600 военнослужащими и 730 транспортными средствами, принимая на себя командование всеми сухопутными войсками во время учений.

Напомним, что в ГУР сообщили подробности уничтожения двух новейших радиолокационных комплекса в районе Москвы.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили неизвестное ранее орудие на шасси времен Второй мировой.