17 кораблів, 20 літаків, 1500 одиниць техніки: НАТО тестує нову модель розміщення військ — без США

У навчаннях залучили близько 10 000 військовослужбовців із дев'яти країн, це найбільша операція НАТО у 2025 році. У поточних навчаннях беруть участь сили з дев'яти країн НАТО, включно з регіональними суперниками Грецією і Туреччиною.

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НАТО тестує свої можливості швидкого розгортання військ по всій Східній Європі — без прямої допомоги США. Вашингтон змінює свій підхід до європейської оборони та війни в Україні. Про це повідомляє The Associated Press.

Навчання Steadfast Dart 2025, які протягом півтора місяця відбуватимуться в Болгарії, Румунії та Греції, відбудуться в той час, як вторгнення Росії в Україну наближається до трирічної позначки. У навчаннях залучили близько 10 000 військовослужбовців із дев'яти країн, і вони являють собою найбільшу операцію НАТО, заплановану в поточному році.

Відсутність США на навчаннях пов'язана з тим, що європейські країни намагаються підвищити свою військову самодостатність на тлі заяв Дональда Трампа про необхідність збільшення європейських військових витрат.

Президент США Дональд Трамп у середу оголосив про свій намір вести прямі переговори з Росією. А міністр оборони США Піт Хегсет заявив на своїй першій зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі в середу, що європейські країни мають значно збільшити свої витрати на оборону і взяти на себе головну роль у фінансуванні України.

Нові можливості НАТО стають дедалі важливішими для зміцнення східного флангу

Грецькі та іспанські морські піхотинці в четвер, 13 лютого, брали участь у висадці морського десанту біля центрального грецького міста Волос, у повномасштабному оперативному розгортанні нових сил реагування НАТО.

Ці сили були створені в липні минулого року, масштабне розгортання сил розраховане на 10 днів, при цьому пускаються в дію звичайні збройні сили, а також кібер- і космічні технології.

"Це те, до чого ми готувалися, — сказав італійський генерал-лейтенант Лоренцо Д'Аддаріо. — Думка полягає в тому, що НАТО хотіло отримати готову, гнучку силу, яка б діяла в п'яти сферах — повітрі, морі, на суходолі, а також у кіберпросторі та космосі".

Західні військові чиновники — передбачаючи тривалу напруженість із Росією та президентом Володимиром Путіним, що може вийти за межі війни в Україні, — стверджують, що нові можливості НАТО стають дедалі важливішими для зміцнення східного флангу.

Навчання НАТО 2025

Ці навчання представники НАТО називають значною віхою в модернізації та розширенні готовності НАТО "захищати кожен дюйм союзної території"

У поточних навчаннях беруть участь сили з дев'яти країн НАТО, включно з регіональними суперниками Грецією і Туреччиною, які розгортають 17 військово-морських суден, понад 20 літаків і понад 1500 військових транспортних засобів. Велика Британія очолює операцію з 2600 військовослужбовцями та 730 транспортними засобами, беручи на себе командування всіма сухопутними військами під час навчань.

Нагадаємо, що в ГУР повідомили подробиці знищення двох новітніх радіолокаційних комплексів у районі Москви.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили невідому раніше гармату на шасі часів Другої світової.