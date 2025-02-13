Бійці ЗСУ знищили невідому раніше гармату на шасі часів Другої світової (відео)

Спочатку передбачалося, що українські оператори БПЛА підірвали протитанкову гармату М-42 часів Другої світової війни. Однак з'ясувалося, що йдеться про новий гібрид окупантів.

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У мережі з'явилося відео, на якому український FPV-дрон атакує російський УАЗ, що буксирував якусь артилерійську систему. Спочатку припускали, що це протитанкова гармата М-42 калібру 45 мм, розроблена за часів Другої світової війни. Однак детальний аналіз показав, що в кадрі зображено черговий гібридний зразок озброєння. Про це 13 лютого написали в Defence24.

Як виявилося, під удар бійців ЗСУ потрапила імпровізована буксирувана гармата на основі 73-мм гармати низького тиску 2А28 "Грім", знятої з пошкодженої бойової машини піхоти (БМП-1 або БМД-1), встановленої на лафет від буксируваної гармати Д-44.

Польський оглядач Адам Сверковскі пише, що використання гарматних лафетів для встановлення знятих з техніки гармат зустрічалося і раніше. Але в даному випадку конструкція виявилася більш опрацьованою, ніж попередні зразки саморобних гібридів, зафіксовані в зоні бойових дій.

Використання ЗС РФ гармати "Грім"

Гладкоствольну артилерійську гармату 2А28 "Грім" розробили в 1960-х роках, вона спочатку призначалася для озброєння БМП-1. Гармата стріляє тими самими боєприпасами, що і безвідкатна гармата СПГ-9, а бронебійно-кумулятивні снаряди здатні пробивати 280-400 мм катаної гомогенної броні (RHA). Стандартний темп стрільби становить 8-10 пострілів на хвилину.

Гармата 2А28 "Грім" Фото: Вiкiпедiя

Ця артилерія широко використовувалася в різних конфліктах, включно з Афганістаном, Сирією і війнами на пострадянському просторі. Були й варіанти закордонних зброярів. Наприклад, китайська армія адаптувала її для своєї версії БМП Type 86 (WZ-501), а Куба встановлювала її на модернізовані БТР-60.

Таким чином застосування подібних саморобних систем вказує на нестачу артилерійського озброєння в російських військах і спроби використовувати вцілілі компоненти з пошкодженої техніки.

"Подібні приклади військової утилізації свідчать про нестачу відповідного озброєння і прагнення створити щось із наявних компонентів, найчастіше з пошкодженої або знищеної техніки", — підсумував Сверковскі.

Нагадаємо, українські артилеристи почали встановлювати тепловізійні камери на самохідні артилерійські установки (САУ) 2С7 "Піон". Такий апгрейд, на думку німецьких аналітиків, здатний забезпечити бійцям кілька переваг.