Використовував Байден: Трамп хоче закрити військову базу постачання України в Греції

Саме з бази в Александруполісі адміністрація Байдена перекидала озброєння в Україну. Але наслідки закриття бази куди серйозніші для всього регіону.

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Уряд США розпорядився провести термінову перевірку доцільності та необхідності подальшої експлуатації бази в Александруполісі, Греція, яка була надана грецьким урядом адміністрації Джо Байдена для перекидання військ і систем озброєння в Україну на допомогу у війні проти Росії. Однак грецькі ЗМІ повідомляють, що ліквідація бази змінить розстановку сил у регіоні й дасть Туреччині одноосібний контроль над Босфором. Про це пише Gnomi Online.

Зазначається, що рішення Дональда Трампа про закриття бази безсумнівно порадує офіційний Кремль. Однак також буде рада офіційна Анкара. Уряд Реджепа Ердогана постійно висловлював своє невдоволення діяльністю бази в Александруполісі, закликаючи до її негайного закриття.

Військова база в грецькому Александруполісі Фото:

База в Александруполісі значною мірою нейтралізувала монополію Туреччини на протоку Босфор, яка суворо контролює вхід і вихід військових і торговельних суден у Чорне море і з нього.

Бездіяльність бази в Александруполісі відновить абсолютний контроль Анкари над входом і виходом військових і торгових суден у Чорне море та Егейське море.

База в Александруполісі влаштовувала уряд Греції не тільки тому, що вона являла собою практичний внесок у війну між Україною і Росією, а й тому, що ця військова база уособлювала собою практичне визнання і довіру Вашингтона до Греції як до близького партнера США і, як наслідок, сильного союзника по НАТО.

"Крім того, діяльність американської бази в Александруполісі була для Афін "живим щитом" проти можливих турецьких планів проти Греції", — зазначають журналісти.

Грецький уряд опиниться у скрутному становищі, намагаючись відповісти на дилему: чи служить американська база в Александруполісі національним інтересам, чи ні, і діяти відповідним чином.

У разі, якщо після холоднокровної оцінки грецькі політичні партії вважатимуть за необхідне зберегти військову базу, вони повинні будуть підкріпити неспростовними аргументами причину збереження існування цієї бази, незалежно від того, чи буде це американська або вже військова база ЄС.

Нагадаємо, в середині лютого НАТО тестувало свої можливості швидкого розгортання військ по всій Східній Європі — без прямої допомоги США. Вашингтон змінює свій підхід до європейської оборони та війни в Україні.