Мужчина с полностью пересаженным лицом похвастался кадрами своей свадьбы (фото)

Молодожены решили провести церемонию на Гавайских островах: они обменялись кольцами, станцевали и сыграли на традиционном музыкальном инструменте.

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Джо ДиМео из США, который перенес первую в мире успешную трансплантацию лица и рук, поделился первыми фотографиями со свадьбы. Его избранницей стала 34-летняя медсестра Джессика Коба. Пара опубликовала трогательные кадры, сделанные на Гавайских островов, в сети Instagram с милой подписью "Вступили в супружескую жизнь".

Родственники, друзья и подписчики молодоженов в восторге от этой новости и засыпали их пожеланиями счастья. "Такая прекрасная история любви. Будьте счастливы всю жизнь", — написал один из комментаторов под снимками. Другой добавил: "Хорошие новости. Желаю вам долгих лет счастья".

Церемония на Гавайях

Пара решила провести церемонию на Гавайях: они обменялись кольцами, станцевали и сыграли на традиционном инструменте "пу". Рассказывая о своей свадьбе, Коби призналась, что они поженились еще в декабре прошлого года.

"Мы хотели пожениться на закате солнца, чтобы солнце не слишком сильно светило на Джо. Все было очень красиво. Приятный ветерок, только он и я", — делится воспоминаниями счастливая невеста.

Джо со своей женой, Джессикой Коби. Фото: Instagram

Объясняя решение поделиться этими кадрами в интернете, женщина отметила, что с помощью социальных сетей стремится мотивировать других людей не терять надежду и жить дальше. "Мы как пара мотивируем людей, которые внешне отличаются от других или имеют инвалидность, не терять надежду найти себе любимого человека", — отметила Коби.

Подробности трагедии Джо

Жизнь Джо ДиМео изменилась навсегда, когда в июле 2018 года после ночной смены он заснул за рулем Dodge Challenger и попал в страшное ДТП. Водителю удалось выжить, однако последствия аварии были ужасными.

Джо получил ожоги третьей степени (80% тела). Его ввели в состояние медикаментозной комы, после чего ампутировали кончики пальцев и провели более 20 реконструктивных операций. Пройдя длительное лечение, мужчина чудом снова стал на ноги.

История любви

Понадобились годы, чтобы ДиМео привык к новому телу. Однажды парню в Instagram написала некая Джессика Коби. Женщина хотела поддержать его в трудную минуту. Как выяснилось, у пары было много общего, в частности любовь к собакам. Когда их отношения переросли из платонических в романтические, Коби переехала в Нью-Джерси, чтобы быть ближе к своему возлюбленному. С тех пор их отношения становились все крепче и крепче.

Джо ДиМео женился на Гавайях Фото: Instagram

Напомним, ранее ДиМео рассказал своим подписчикам в TikTok, как на его новую внешность отреагировали собаки.

Кроме того, эпатажная модель, которая нарекла себя Марией Магдалиной, не смогла попасть на борт пассажирского авиалайнера из-за своей нестандартной внешности. Девушка возмущена и требует справедливости.