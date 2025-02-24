Чоловік з повністю пересадженим обличчям похизувався кадрами свого весілля (фото)

Молодята вирішили провести церемонію на Гавайських островах: вони обмінялись обручками, станцювали та зіграли на традиційному музичному інструменті.

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Джо ДіМео із США, який переніс першу в світі успішну трансплантацію обличчя та рук, поділився першими світлинами з весілля. Його обраницею стала 34-річна медсестра Джессіка Коба. Пара опублікувала зворушливі кадри, зроблені на Гавайських островів, у мережі Instagram з кротким підписом "Вступили в подружнє життя".

Родичі, друзі та підписники молодят у захваті від цієї новини й засипали їх побажаннями щастя. "Така прекрасна історія кохання. Будьте щасливі все життя", — написав один з коментаторів під знімками. Інший додав: "Гарні новини. Бажаю вам довгих років щастя".

Церемонія на Гаваях

Пара вирішила провести церемонію на Гаваях: вони обмінялись обручками, станцювали та зіграли на традиційному інструменті "пу". Розповідаючи про своє весілля, Кобі зізналась, що вони одружилися ще торік в грудні.

"Ми хотіли побратися на заході сонця, щоб сонце не надто сильно світило на Джо. Усе було дуже гарно. Приємний вітерець, лише він і я", — ділиться спогадами щаслива наречена.

Джо зі своєю дружиною, Джессікою Кобі Фото: Instagram

Пояснюючи рішення поділитися цими кадрами в інтернеті, жінка зазначила, що за допомогою соціальних мереж прагне мотивувати інших людей не втрачати надію та жити далі. "Ми як пара мотивуємо людей, які зовнішньо відрізняються від інших або мають інвалідність, не втрачати надію знайти собі кохану людину", — зазначила Кобі.

Подробиці трагедії Джо

Життя Джо ДіМео змінилося назавжди, коли в липні 2018 року після нічної зміни він заснув за кермом Dodge Challenger й потрапив у страшну ДТП. Водієві вдалось вижити, однак наслідки аварії були жахливими.

Джо отримав опіки третього ступеня (80% тіла). Його ввели у стан медикаментозної коми, після чого ампутували кінчики пальців та провели понад 20 реконструктивних операцій. Пройшовши тривале лікування, чоловік дивом знову став на ноги.

Історія кохання

Знадобилися роки, щоб ДіМео звик до нового тіла. Одного разу хлопцеві в Instagram написала така собі Джессіка Кобі. Жінка хотіла підтримати його у важку хвилину. Як з’ясувалось, у пари було багато спільного, зокрема любов до собак. Коли їхні стосунки переросли з платонічних у романтичні, Кобі переїхала в Нью-Джерсі, щоб бути ближче до свого коханого. Відтоді їхні стосунки ставали дедалі міцнішими.

Джо ДіМео одружився на Гаваях Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ДіМео розповів своїм підписникам у TikTok, як на його нову зовнішність відреагували собаки.

Крім того, епатажна модель, яка нарекла себе Марією Магдалиною, не змогла потрапити на борт пасажирського авіалайнера через свою нестандартну зовнішність. Дівчина обурена та вимагає справедливості.