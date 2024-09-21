Хотела внимания Чарльза: как беременная принцесса Диана напугала королеву Елизавету II

Во время первой беременности Диана и Чарльз гостили у Елизаветы II в Норфолке. Впрочем, королева стала свидетелем ссоры сына и невестки.

Related video

Беременная принцесса Диана в 1982 году была настолько несчастной, что бросилась с лестницы, чтобы привлечь внимание принца Чарльза во время визита в Сандрингем, поместье покойной королевы Елизаветы II в Норфолке. Об этом пишет Daily Mail.

Мама Чарльза стала свидетелем этого события и "дрожала", будучи "совершенно в ужасе". Об этом рассказала сама Диана королевскому биографу Эндрю Мортону.

На аудиозаписях, присланных Мортону для книги "Диана, ее настоящая история", мама принца Гарри и принца Уильяма утверждала, что она сначала угрожала броситься с лестницы.

А Чарльз якобы сказал ей: "Я не буду слушать. Ты всегда это делаешь со мной. Сейчас я собираюсь кататься".

В ответ на игнорирование Чарльза и в попытке привлечь его внимание Диана сказала мистеру Мортону: "Я бросилась с лестницы".

Диана сказала, что пыталась привлечь внимание мужа и хотела, чтобы он ее выслушал.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году Фото: Getty Images

Монаршая пара тогда гостила в резиденции королевы Елизаветы ІІ в Норфолке одновременно с ней, и мама Чарльза случайно стала свидетелем инцидента.

Диана потом рассказывала: "Королева выходит, совершенно напуганная, дрожит — она была так напугана".

В то время первая жена британского короля была на четвертом месяце беременности принцем Уильямом.

"Я знала, что не потеряю ребенка, [хотя у меня] был синяк вокруг живота", — признавалась впоследствии Диана.

Однако сцена не вызвала реакции Чарльза, которой хотела Диана.

На его реакцию повлиял совет друзей, которые считали, что Диане нужно "взять себя в руки", — написал Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев".

Однако с приближением рождения принца Уильяма, своего первенца, Чарльз проводил больше времени с женой. Он даже стал первым мужчиной-представителем королевской семьи, который присутствовал на родах.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Впрочем, борьба принцессы Дианы с проблемами психического здоровья продолжалась и позже. Когда принцу Уильяму было четыре года, его мама потеряла сознание во время поездки в Канаду.

В то время она боролась с булимией и сказала мужу, что думала, что "вот-вот исчезнет", прежде чем потерять сознание.

В конце концов супруги развелись в 1996. А через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Напомним, почему принц Уильям не назвал дочь в честь матери.

Также Фокус писал о воспроизведении Кейт Миддлтон и принцем Уильямом фото королевы Елизаветы II и принца Филиппа.