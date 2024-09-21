Хотіла уваги Чарльза: як вагітна принцеса Діана налякала королеву Єлизавету ІІ

Під час першої вагітності Діана та Чарльз гостювали в Єлизавети ІІ в Норфолку. Втім, королева стала свідком сварки сина та невістки.

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Вагітна принцеса Діана в 1982 році була настільки нещасною, що кинулася зі сходів, аби привернути увагу принца Чарльза під час візиту до Сандрінгема, маєтку покійної королеви Єлизавети ІІ в Норфолку. Про це пише Daily Mail.

Мама Чарльза стала свідком цієї події і "тремтіла", будучи "абсолютно нажаханою". Про це розповіла сама Діана королівському біографу Ендрю Мортону.

На аудіозаписах, надісланих Мортону для книги "Діана, її справжня історія", мама принца Гаррі та принца Вільяма стверджувала, що вона спочатку погрожувала кинутися зі сходів.

А Чарльз нібито сказав їй: "Я не буду слухати. Ти завжди це робиш зі мною. Зараз я збираюся кататися".

У відповідь на ігнорування Чарльза та в спробі привернути його увагу Діана сказала містеру Мортону: "Я кинулася зі сходів".

Діана сказала, що намагалася привернути увагу чоловіка і хотіла, щоб він її вислухав.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза в 1981 році Фото: Getty Images

Монарша пара тоді гостювала в резиденції королеви Єлизавети ІІ в Норфолку одночасно з нею, і мама Чарльза випадково стала свідком інциденту.

Діана потім розповідала: "Королева виходить, абсолютно нажахана, тремтить — вона була так налякана".

У той час перша дружина британського короля була на четвертому місяці вагітності принцом Вільямом.

"Я знала, що не втрачу дитину, [хоча у мене] був синець навколо живота", — зізнавалася згодом Діана.

Однак сцена не викликала реакції Чарльза, якої хотіла Діана.

На його реакцію вплинула порада друзів, які вважали, що Діані потрібно "зібрати себе в руки", — написав Роберт Лейсі у своїй книзі "Битва братів".

Проте з наближенням народження принца Вільяма, свого первістка, Чарльз проводив більше часу з дружиною. Він навіть став першим чоловіком-представником королівської родини, який був присутнім на пологах.

Принцеса Діана із синами Фото: Getty Images

Втім, боротьба принцеси Діани з проблемами психічного здоров'я тривала й пізніше. Коли принцу Вільяму було чотири роки, його мама знепритомніла під час поїздки в Канаду.

У той час вона боролася з булімією і сказала чоловіку, що думала, що "ось-ось зникне", перш ніж втратити свідомість.

Зрештою подружжя розлучилося в 1996. А через рік Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.

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