Кейт Міддлтон та принц Вільям надихнулися кадром королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа (фото, відео)

Нещодавно монарше подружжя випустило зворушливе відео, щоб оголосити, що Кейт Міддлтон закінчила курс профілактичної хіміотерапії. До них приєдналися всі троє дітей та домашній улюбленець.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям зі своїми дітьми повторили фото покійних королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа. Про це пише Hello Magazine.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Нещодавно королівське подружжя випустило зворушливе відео, щоб оголосити, що Кейт Міддлтон закінчила курс профілактичної хіміотерапії.

Майбутня королева Великої Британіїв зазначила, яке "полегшення" відчула після завершення лікування, додавши, що останні кілька місяців були "неймовірно важкими", але вона з нетерпінням чекає повернення до робочих обов'язків і громадських зобов'язань.

Принц Вільям і його дружина виглядали розслабленими та задоволеними, коли вони гуляли лісом біля свого будинку в Норфолку Анмер-Голл зі своїми трьома дітьми, 11-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою та шестирічним принцом Луї.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скріншот

На одному з кадрів сім’я з п’яти чоловік сиділа на ковдрі для пікніка біля свого дому разом зі своїм улюбленим собакою кокер-спанієлем Орлою.

Знімок нагадав фотографію покійної королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа біля замку Балморал у Шотланії, де бабуся принца Вільяма пішла із життя у 2022 році.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп з дітьми Фото: Getty Images

На чорно-білій фотографії 1960 року Її покійна величність була зображена з герцогом Единбурзьким незабаром після народження їхньої третьої дитини, принца Ендрю.

Маленькі принц Чарльз і принцеса Анна виглядали схвильованими, усміхаючись перед камерою, а принц Філіп тримав Ендрю на колінах, а королева дивилася на свого молодшого.

Подібно до Вільяма та Кейт, родина виглядає надзвичайно близькою та навіть взяла свого собаку, одного з улюблених коргі монарха, для фото.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон змінилася після зустрічі з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про улюблену страву принцеси Шарлотти.