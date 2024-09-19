Брат Кейт Міддлтон розповів, як вона змінилася після зустрічі з Вільямом

Принц Вільям та Кейт Міддлтон одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох дітей та переживають не найкращі часи.

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Брат Кейт Міддлтон у своїх нових мемуарах розповів про її стосунки з принцом Вільямом. Про це пише Mirror.

Незабаром має вийти книга Джеймса Міддлтона "Знайомтеся з Еллою: собака, яка врятувала мені життя". У ній є кілька розповідей про його знаменитих родичів з королівської сім’ї Великої Британії. Зокрема, підприємець розповів, як зустріч з принцом Вільямом повністю змінила життя та особистість його старшої сестри.

Джеймс Міддлтон згадав момент незадовго до того, як Кетрін оголосила про свої заручини із сином британського короля у 2010 році.

"Наша родина знала за день або близько того до того, як це було офіційно оголошено в листопаді 2010 року", — пригадав письменник.

"Кетрін, Піппа та я виходимо на прогулянку з Еллою та Тіллі в наш місцевий паб у селі неподалік Баклбері. Ми сидимо в кутку, тихо балакаємо. Ми з Піппою хочемо показати наше хвилювання, але нам потрібно стримувати наші емоції, щоб ніхто нічого не запідозрив. Ми тихо визнаємо, що завжди будемо поруч", — додав брат майбутньої королеви Великої Британії.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон у 2007 році Фото: Getty Images

Джеймс також розповів про вплив принца Вільяма на життя його сестри, зазначивши: "Вільям був у нашому житті так довго, і ми його дуже полюбили. Він відчуває себе нашим старшим братом, і вони з Кетрін однозначно добре підходять, якраз підходять одне одному".

За словами брата принцеси Уельської, Вільям "викликав впевненість Кейт" і сказав, що вона "розцвіла" після того, як почала з ним стосунки.

"Я знав, що він піклуватиметься про неї, і він це робить донині", — зазначив Джеймс.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Скриншот видео

Останній рік став особливо важким для родини Уельських. Кетрін лікується від раку, а Вільям поєднує піклування про рідних з робочими обовʼязками.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон переконала принца Вільяма привітати принца Гаррі з днем народження.

Також Фокус писав про улюблену страву принцеси Шарлотти.