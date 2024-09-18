Кейт Міддлтон переконала принца Вільяма піти на примирення з Гаррі, — ЗМІ

З 2021 року монарша родина не вітала герцога Сассекського з днями народження. Втім, на його 40-річчя "крига скресла".

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Кейт Міддлтон переконала чоловіка принца Вільяма привітати принца Гаррі з днем народження. Про це пише Express.

Публічне звернення короля Великої Британії Чарльза ІІІ та принца Уельського до герцога Сассекського стало несподіванкою, адже з 2021 року Гаррі не вітали з днями народження після того, як він склав королівські обовʼязки та переїхав до США.

Втім, саме онкохвора принцеса Уельська наполягала, аби її чоловік не ігнорував молодшого брата в день його ювілею: 15 вересня принцу Гаррі виповнилося 40 років.

Колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд вважає, що Кетрін, швидше за все, була тією людиною, хто переконав Вільяма в тому, що "життя занадто коротке для образ".

"Бажаємо герцогу Сассекському щасливого 40-річчя", — написали Кейт Міддлтон та принц Вільям 15 вересня.

Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали Гаррі з днем народження

"Я відчуваю, що Кетрін вплинула на це невелике пом'якшення непримиренної позиції її чоловіка. У фільмі, який вона зняла про закінчення хіміотерапії, вона розповіла, як рак дав їй нову перспективу. І що для неї зараз, безперечно, найважливіше, то це сім'я, любов і те, що її люблять. Можливо, вона переконала Вільяма, що життя надто коротке для образ", — вважає Бонд.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон познайомилася з дружиною свого брата.

Також Фокус писав про прогрес Кейт Міддлтон у лікуванні раку.