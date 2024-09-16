Не розгубилася: брат Кейт Міддлтон розповів про знайомство сестри з його дружиною
Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене одружилися на півдні Франції у 2021 році. Наразі вони виховують маленького сина Ініго.
Джеймс Міддлтон розповів, як його знаменита сестра Кейт Міддлтон і принц Вільям випадково зустріли його майбутню дружину. Про це пише Daily Mail.
Джеймс у своїх нових мемуарах "Знайомтеся з Еллою: собака, яка врятувала мені життя", розповідає, що це сталося випадково, коли вони з Алізе Тевенет в останню хвилину вирішили залишитися в будинку його батьків у Баклбері в сільській місцевості.
Йому було невідомо, що принц Вільям, Кейт та їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, також були вдома в той момент.
"Алізе все ще міцно спить, тому я обережно заспокоїв дітей, і ми спускаємося вниз, де Кетрін і Вільям п’ють ранковий чай на кухні", — пригадав підприємець та письменник.
"Я збирався віднести Алізе чашку, коли вона з’явилася на кухні. Вона щойно встала з ліжка, її волосся все ще скуйовджене, і вона одягнена в одну з моїх сорочок", — додав Джеймс.
За словами брата майбутньої королеви Великої Британії, його на той момент ще дівчина не стала панікувати та бігти одягатися.
"Замість цього вона просто тепло вітає всіх, наче це зовсім не дивно — вперше зустріти сестру та зятя свого хлопця у великій чоловічій сорочці", — розповів Джеймс Міддлтон.
"Привіт", — каже вона, простягаючи руку, і зовсім не збентежено, незабаром ми всі балакаємо, а діти ставлять усілякі зухвалі запитання на швидкості 100 миль на годину", — пожартував він.
Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене одружилися на півдні Франції у 2021 році. Наразі вони виховують маленького сина Ініго.
Нагадаємо, Джеймс Міддлтон показав весільні фото.
Також Фокус писав про реакцію Джеймса Міддлтона на одужання сестри.