Не розгубилася: брат Кейт Міддлтон розповів про знайомство сестри з його дружиною

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене одружилися на півдні Франції у 2021 році. Наразі вони виховують маленького сина Ініго.

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Джеймс Міддлтон розповів, як його знаменита сестра Кейт Міддлтон і принц Вільям випадково зустріли його майбутню дружину. Про це пише Daily Mail.

Джеймс у своїх нових мемуарах "Знайомтеся з Еллою: собака, яка врятувала мені життя", розповідає, що це сталося випадково, коли вони з Алізе Тевенет в останню хвилину вирішили залишитися в будинку його батьків у Баклбері в сільській місцевості.

Йому було невідомо, що принц Вільям, Кейт та їхні діти, принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї, також були вдома в той момент.

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Фото: Instagram jmidy

"Алізе все ще міцно спить, тому я обережно заспокоїв дітей, і ми спускаємося вниз, де Кетрін і Вільям п’ють ранковий чай на кухні", — пригадав підприємець та письменник.

"Я збирався віднести Алізе чашку, коли вона з’явилася на кухні. Вона щойно встала з ліжка, її волосся все ще скуйовджене, і вона одягнена в одну з моїх сорочок", — додав Джеймс.

За словами брата майбутньої королеви Великої Британії, його на той момент ще дівчина не стала панікувати та бігти одягатися.

Джеймс Міддлтон з дружиною Алізе Фото: Instagram/James Middleton

"Замість цього вона просто тепло вітає всіх, наче це зовсім не дивно — вперше зустріти сестру та зятя свого хлопця у великій чоловічій сорочці", — розповів Джеймс Міддлтон.

"Привіт", — каже вона, простягаючи руку, і зовсім не збентежено, незабаром ми всі балакаємо, а діти ставлять усілякі зухвалі запитання на швидкості 100 миль на годину", — пожартував він.

Джеймс Міддлтон і Алізе Тевене одружилися на півдні Франції у 2021 році. Наразі вони виховують маленького сина Ініго.

Нагадаємо, Джеймс Міддлтон показав весільні фото.

Також Фокус писав про реакцію Джеймса Міддлтона на одужання сестри.