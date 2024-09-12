Брат Кейт Міддлтон поділився весільним фото

Джеймс Міддлтон зворушливо зізнався в коханні своїй дружині-француженці.

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37-річний Джеймс Міддлтон, молодший брат принцеси Уельської Кетрін, відзначив третю річницю весілля зі своєю коханою, фінансовою аналітикинею Алізе Тевене, і з цієї нагоди потішив 346 тисяч підписників в Instagram весільним фото, яке раніше ніколи не показував.

На опублікованому знімку він цілує дружину, яка сперлася на паку сіна, а поруч — два їхні собаки.

Фото: Instagram jmidy

"Je t'aime, mon cœur. З річницею, Алізе. Наша третя річниця як чоловіка і дружини, друга без Елли, але перша як батьків", — підписав він кадр. Елла — улюблена собака Джеймса, яка врятувала його від важкої депресії і стала причиною його знайомства з майбутньою дружиною. Її смерть чоловік переживав дуже важко.

Міддлтон і Тевене познайомилися 2018 року, а 2019-го й оголосили про заручини. В есе для The Telegraph Джеймс розповів, що Елла познайомила його й Алізе, коли вона "примчала" до його майбутньої дружини в клуб South Kensington у Челсі. За історією, Алізе прийняла Джеймса за офіціанта і замовила напій після того, як Елла підбігла до неї.

"Я й не підозрював, що щойно зустрів свою майбутню дружину, і все завдяки Еллі. Якби я не довіряв Еллі, я б не привів її в клуб South Kensington, і вона не змогла б привітатися з жінкою, яка стала моєю нареченою", — зізнавався він.

Одружиться пара збиралася в травні 2020 року, проте через коронавірус усе довелося скасувати. Оскільки Алізе француженка, весілля вони зіграли у французькому селі Борм-ле-Мімоза на Лазурному березі "в оточенні сім'ї та друзів".

У жовтні минулого року у подружжя народився первісток, якого назвали Ініго.

Раніше Фокус писав, як Джеймс Міддлтон відреагував на новини про здоров'я своєї сестри.