Брат Кейт Миддлтон поделился свадебным фото

Джеймс Миддлтон трогательно признался в любви своей жене-француженке.

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37-летний Джеймс Миддлтон, младший брат принцессы Уэльской Кэтрин, отметил третью годовщину свадьбы со своей возлюбленной, финансовым аналитиком Ализе Тевене, и по этому случаю порадовал 346 тысяч подписчиков в Instagram свадебным фото, которое раньше никогда не показывал.

На опубликованном снимке он целует жену, которая облокотилась на тюк сена, а рядом — две их собаки.

Фото: Instagram jmidy

"Je t’aime, mon cœur. С годовщиной, Ализе. Наша третья годовщина как мужа и жены, вторая без Эллы, но первая как родителей", — подписал он кадр. Элла — любимая собака Джеймса, которая спасла его от тяжелой депрессии и стала причиной его знакомства с будущей женой. Ее смерть мужчина переживал очень тяжело.

Миддлтон и Тевене познакомились в 2018 году, а в 2019-м и объявила о помолвке. В эссе для The Telegraph Джеймс рассказал, что Элла познакомила его и Ализе, когда она "примчалась" к его будущей жене в клуб South Kensington в Челси. Согласно истории, Ализе приняла Джеймса за официанта и заказала напиток после того, как Элла подбежала к ней.

"Я и не подозревал, что только что встретил свою будущую жену, и все благодаря Элле. Если бы я не доверял Элле, я бы не привел ее в клуб South Kensington, и она не смогла бы поздороваться с женщиной, которая стала моей невестой", — признавался он.

Поженится пара собиралась в мае 2020 года, однако из-за коронавируса все пришлось отменить. Поскольку Ализе француженка, свадьбу они сыграли во французской деревушке Борм-ле-Мимоза на Лазурном берегу "в окружении семьи и друзей".

В октябре прошлого года у супругов родился первенец, которого назвали Иниго.

Ранее Фокус писал, как Джеймс Миддлтон отреагировал на новости о здоровье своей сестры.