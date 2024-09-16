Не растерялась: брат Кейт Миддлтон рассказал о знакомстве сестры с его женой

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене поженились на юге Франции в 2021 году. Сейчас они воспитывают маленького сына Иниго.

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Джеймс Миддлтон рассказал, как его знаменитая сестра Кейт Миддлтон и принц Уильям случайно встретили его будущую жену. Об этом пишет Daily Mail.

Джеймс в своих новых мемуарах "Знакомьтесь с Эллой: собака, которая спасла мне жизнь", рассказывает, что это произошло случайно, когда они с Ализе Тевенет в последнюю минуту решили остаться в доме его родителей в Баклбери в сельской местности.

Ему было неизвестно, что принц Уильям, Кейт и их дети, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, также были дома в тот момент.

Джеймс Миддлтон с женой Ализе Фото: Instagram jmidy

"Ализе все еще крепко спит, поэтому я осторожно успокоил детей, и мы спускаемся вниз, где Кэтрин и Уильям пьют утренний чай на кухне", — вспомнил предприниматель и писатель.

"Я собирался отнести Ализе чашку, когда она появилась на кухне. Она только что встала с кровати, ее волосы все еще взъерошены, и она одета в одну из моих рубашек", — добавил Джеймс.

По словам брата будущей королевы Великобритании, его на тот момент еще девушка не стала паниковать и бежать одеваться.

Джеймс Миддлтон с женой Ализе Фото: Instagram/James Middleton

"Вместо этого она просто тепло приветствует всех, как будто это совсем не странно — впервые встретить сестру и зятя своего парня в большой мужской рубашке", — рассказал Джеймс Миддлтон.

"Привет", — говорит она, протягивая руку, и совсем не смущенно, вскоре мы все болтаем, а дети задают всякие дерзкие вопросы на скорости 100 миль в час", — пошутил он.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене поженились на юге Франции в 2021 году. Сейчас они воспитывают маленького сына Иниго.

Напомним, Джеймс Миддлтон показал свадебные фото.

Также Фокус писал о реакции Джеймса Миддлтона на выздоровление сестры.