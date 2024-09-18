Кейт Миддлтон убедила принца Уильяма пойти на примирение с Гарри, — СМИ

С 2021 года монаршая семья не поздравляла герцога Сассекского с днями рождения. Впрочем, на его 40-летие "лед тронулся".

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Кейт Миддлтон убедила мужа принца Уильяма поздравить принца Гарри с днем рождения. Об этом пишет Express.

Публичное обращение короля Великобритании Чарльза III и принца Уэльского к герцогу Сассекскому стало неожиданностью, ведь с 2021 года Гарри не поздравляли с днями рождения после того, как он сложил королевские обязанности и переехал в США.

Впрочем, именно онкобольная принцесса Уэльская настаивала, чтобы ее муж не игнорировал младшего брата в день его юбилея: 15 сентября принцу Гарри исполнилось 40 лет.

Бывшая королевская корреспондент ВВС Дженни Бонд считает, что Кэтрин, скорее всего, была тем человеком, кто убедил Уильяма в том, что "жизнь слишком коротка для обид".

"Желаем герцогу Сассекскому счастливого 40-летия", — написали Кейт Миддлтон и принц Уильям 15 сентября.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Гарри с днем рождения

"Я чувствую, что Кэтрин повлияла на это небольшое смягчение непримиримой позиции ее мужа. В фильме, который она сняла об окончании химиотерапии, она рассказала, как рак дал ей новую перспективу. И что для нее сейчас, бесспорно, самое важное, так это семья, любовь и то, что ее любят. Возможно, она убедила Уильяма, что жизнь слишком коротка для обид", — считает Бонд.

Напомним, как Кейт Миддлтон познакомилась с женой своего брата.

Также Фокус писал о прогрессе Кейт Миддлтон в лечении рака.