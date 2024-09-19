Брат Кейт Миддлтон рассказал, как она изменилась после встречи с Уильямом

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Сейчас они воспитывают троих детей и переживают не лучшие времена.

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Брат Кейт Миддлтон в своих новых мемуарах рассказал о ее отношениях с принцем Уильямом. Об этом пишет Mirror.

Вскоре должна выйти книга Джеймса Миддлтона "Знакомьтесь с Эллой: собака, которая спасла мне жизнь". В ней есть несколько рассказов о его знаменитых родственниках из королевской семьи Великобритании. В частности, предприниматель рассказал, как встреча с принцем Уильямом полностью изменила жизнь и личность его старшей сестры.

Джеймс Миддлтон вспомнил момент незадолго до того, как Кэтрин объявила о своей помолвке с сыном британского короля в 2010 году.

"Наша семья знала за день или около того до того, как это было официально объявлено в ноябре 2010 года", — вспомнил писатель.

"Кэтрин, Пиппа и я выходим на прогулку с Эллой и Тилли в наш местный паб в деревне недалеко от Баклбери. Мы сидим в углу, тихо болтаем. Мы с Пиппой хотим показать наше волнение, но нам нужно сдерживать наши эмоции, чтобы никто ничего не заподозрил. Мы тихо признаем, что всегда будем рядом", — добавил брат будущей королевы Великобритании.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в 2007 году Фото: Getty Images

Джеймс также рассказал о влиянии принца Уильяма на жизнь его сестры, отметив: "Уильям был в нашей жизни так долго, и мы его очень полюбили. Он чувствует себя нашим старшим братом, и они с Кэтрин однозначно хорошо подходят, как раз подходят друг другу".

По словам брата принцессы Уэльской, Уильям "вызвал уверенность Кейт" и сказал, что она "расцвела" после того, как начала с ним отношения.

"Я знал, что он будет заботиться о ней, и он это делает по сей день", — отметил Джеймс.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Скриншот видео

Последний год стал особенно тяжелым для семьи Уэльских. Кэтрин лечится от рака, а Уильям совмещает заботу о родных с рабочими обязанностями.

Напомним, Кейт Миддлтон убедила принца Уильяма поздравить принца Гарри с днем рождения.

Также Фокус писал о любимом блюде принцессы Шарлотты.