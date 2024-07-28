Стало відомо, чому принц Вільям не назвав доньку на честь покійної матері

"Діана" стало другим іменем Шарлотти, проте вона не може його використовувати як основне імʼя. Цьому є логічне пояснення від друга монаршої родини.

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Принц Вільям спеціально не назвав свою єдину доньку Діаною. Про це пише Vanity Fair.

Дівчинка, яка народилася у 2015 році, має повне імʼя — Шарлотта Елізабет Діана. Втім, вона не може використувувати "Діана" як своє перше імʼя.

Попри те, що Вільям дуже хотів віддати шану покійній принцесі Діані, яка пішла із життя в серпні 1997 року, один королівський експерт розповів, чому "Діана" стало лише другим імʼям.

Королівський письменник і близький друг Діани Річард Кей назвав правильним рішення принца та принцеси Уельських 9 років тому.

"Якби це було ім'я, я думаю, це було б жахливо для дитини. Були б постійні порівняння з Діаною, а Вільям цього не хотів би. Таким чином, це данина пам’яті його матері та спосіб гарантувати, що Діану завжди пам’ятають", — зазначив тоді Кей.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Крім того, що Діана є її другим ім’ям, Єлизавета стало третім, аби віддати шану покійній королеві Єлизаветі II.

До того ж, Шарлотта також є жіночою варіацією Чарльза, на честь свого діда, теперішнього короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

Нагадаємо, принцеса Шарлотта з меншим братом підтримала збірну Англії з футболу.

Також Фокус писав про трансформацію стилю принцеси Шарлотти.