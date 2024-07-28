Стало известно, почему принц Уильям не назвал дочь в честь покойной матери

"Диана" стало вторым именем Шарлотты, однако она не может его использовать как основное имя. Этому есть логичное объяснение от друга монаршей семьи.

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Принц Уильям специально не назвал свою единственную дочь Дианой. Об этом пишет Vanity Fair.

Девочка, которая родилась в 2015 году, носит полное имя — Шарлотта Элизабет Диана. Впрочем, она не может использовать "Диана" как свое первое имя.

Несмотря на то, что Уильям очень хотел отдать дань уважения покойной принцессе Диане, которая ушла из жизни в августе 1997 года, один королевский эксперт рассказал, почему "Диана" стало лишь вторым именем.

Королевский писатель и близкий друг покойной Дианы Ричард Кей назвал правильным решение принца и принцессы Уэльских 9 лет назад.

"Если бы это было имя, я думаю, это было бы ужасно для ребенка. Были бы постоянные сравнения с Дианой, а Уильям этого не хотел бы. Таким образом, это дань памяти его матери и способ гарантировать, что Диану всегда помнят", — отметил тогда Кей.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Кроме того, что Диана является ее вторым именем, Елизавета стало третьим, чтобы отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II.

К тому же, Шарлотта также является женской вариацией Чарльза, в честь ее деда, нынешнего короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Шарлотта с младшим братом поддержала сборную Англии по футболу.

Также Фокус писал о трансформации стиля принцессы Шарлотты.