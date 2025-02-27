Невеста заказала свадебный портрет: она не сказала ни слова, увидев результат (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть, что женщина растерянно смотрит на картину, на которой почти ничего нет, кроме фона.

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Художницу Ребекку Лорд-Джонсон пригласили на свадьбу в Викторию (Австралия), чтобы нарисовать портрет молодоженов в роскошных интерьерах. Когда невеста Абрида прибыла на место события, то захотела оценить картину на ранних стадиях. Увидев работу мастерицы, женщина не знала, что и думать. Запись ее контрастных эмоций разлетелась по сети, собрав более 56 миллионов просмотров.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что женщина растерянно смотрит на картину, на которой нет ничего, кроме фона.

Невеста была очень разочарована

"Обычно я начинаю свои картины с портретов, поэтому картина выглядит изысканно с самого начала. В этом случае нужно было сэкономить время, грубо закрасив задний план", — признается художница, которая даже попыталась закрыть невесте обзор, чтобы она не видела работу.

Это не сработало. Абрида выглядела очень разочарованной. Ее реакция заставила Ребекку почувствовать сильный стресс. Впрочем, мастерица прекрасно знала, что в итоге сможет создать идеальный свадебный портрет, который пара будет беречь долгие годы.

Художница начала рисовать, создав фон Фото: Rebekka Lord-Johnson | Painter

"Нет ничего лучше, чем немного адреналина. Я люблю здоровый скептицизм со стороны гостей, но когда это жених и невеста, то это немного другое", — добавляет художница.

Картина была завершена примерно за пять часов, но Лорд-Джонсон потратила еще 15 часов на доработку деталей. Излишне говорить, что когда невеста вернулась, чтобы посмотреть на результат позже вечером, то была просто ошеломлена увиденным.

Мнения сообщества

Пользователи сети в комментариях начали активно делиться своими впечатлениями и мыслями.

"Это лучшая свадьба в прямом эфире", — написал один из них;

Другой добавил: "Это, пожалуй, лучшая свадебная живопись, которую я когда-либо видел";

"Это прекрасно! Не могу представить, как работать под таким давлением, но вы это сделали!" — похвалила художницу следующая зрительница;

Еще кто-то написал: "Вот почему художники прячут свои работы, пока не закончат. Стресс вполне понятен".

Сообщается, что свадебная церемония состоялась в ноябре 2024 года в австралийской Виктории.

Интересно, как мелочи могут разрушить свадебные планы. Например, в Нью-Дели отец невесты принял радикальное решение отменить церемонию, когда увидел будущего зятя, который исполнял танец под песню "Что скрывается под блузкой" из киноленты "Злодей".

Другая история произошла в США, где 23-летняя Дженнифер Мейер из Миннесоты инвестировала более 600 долларов в изготовление свадебных приглашений. К сожалению, только после рассылки она заметила незначительную, но довольно неприятную орфографическую ошибку в тексте.