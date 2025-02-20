Гости свадьбы не могли поверить, что сделает невеста за 5 минут до венчания

Зрители начали шутить в комментариях к видео, опубликованному в социальных сетях, и активно делиться своими реакциями.

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Новозеландка Стеф Киллин удивила своих родственников и друзей в день свадьбы. Накрашенная, одетая в свадебное платье и фату женщина перед самой церемонией настаивала на завершении урока по французскому языку в одном из популярных приложений. Курьезными кадрами поделилась в TikTok ее подруга — Бейли Глив.

"Мне показалось, что это очень забавный момент о приоритетах. Она буквально сказала: "Мне нужно завершить урок в Duolingo", когда уже все было готово к празднику. Увидеть ее при параде, сосредоточенной на языковом приложении, было слишком весело, чтобы этим не поделиться", — рассказывает автор видео.

Реакция зрителей

Зрители начали шутить в комментариях и делиться своими реакциями и похожим опытом.

"Мое напоминание сработало как раз перед полуночью в первую брачную ночь, поэтому я завершила свой урок", — рассказала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Моя история в приложении старше обоих моих детей";

"Боюсь, что когда-то это буду я", — отметила следующая пользовательница платформы;

Еще одна рассказала свою историю: "Сделала так же во время родов, хотя на следующий день решилась на паузу".

"Я совсем не ожидала, что ролик будет настолько популярным. Вероятно, на алгоритмы повлияла недавняя история со смертью талисмана этого приложения", — отреагировала на ажиотаж вокруг короткого видео Бейли Глив.

Предыстория

К слову, 11 февраля компания Duolingo объявила о смерти своего любимого талисмана — зеленой совы Дуо, которую якобы сбила машина Tesla Cybertruck. Это вызвало волну обсуждения и шуток в социальных сетях.

"Власти сейчас расследуют причину смерти нашего талисмана. Мы сотрудничаем со следствием. У Дуо было много врагов. Сейчас призываем всех к сдержанности", — говорится в официальном заявлении.

Напомним, отец невесты из индийского города Нью-Дели остановил свадьбу, когда увидел, как поет и танцует его зять под песню "Что скрывается под блузкой" из фильма "Злодей".

А вот 23-летняя будущая невеста Дженнифер Мейер, которая живет в Миннесоте (США), потратила более $600 на свадебные приглашения, а когда они поступили всем гостям, то обнаружила небольшую, но досадную орфографическую ошибку.