Гості весілля не могли повірити, що зробить наречена за 5 хвилин до вінчання

Глядачі почали жартувати у коментарях до відео, опублікованого в соціальних мережах, й активно ділитися своїми реакціями.

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Новозеландка Стеф Кіллін здивувала своїх родичів та друзів у день весілля. Нафарбована, одягнена у весільну сукню і фату жінка перед самою церемонією наполягала на завершенні уроку з французької мови в одному з популярних застосунків. Курйозними кадрами поділилась в TikTok її подруга — Бейлі Глів.

"Мені здалося, що це дуже кумедний момент про пріоритети. Вона буквально сказала: "Мені потрібно завершити урок з Duolingo", коли вже все було готово до свята. Побачити її при параді, зосередженою на мовному застосунку, було надто весело, щоб цим не поділитися", — розповідає авторка відео.

Реакція глядачів

Глядачі почали жартувати у коментарях й ділитися своїми реакціями та схожим досвідом.

"Моє нагадування спрацювало якраз перед північчю в першу шлюбну ніч, тож я завершила свій урок", — розповіла одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Моя історія використання застосунку старша за обох моїх дітей";

"Боюся, що колись це буду я", — зазначила наступна користувачка платформи;

Ще одна розповіла власну історію: "Зробила так само під час пологів, хоча наступного дня наважилась на паузу".

"Я зовсім не очікувала, що ролик буде настільки популярним. Ймовірно, на алгоритми вплинула нещодавня історія зі смертю талісмана цього застосунку", — відреагувала на ажіотаж довкола короткого відео Бейлі Глів.

Передісторія

До слова, 11 лютого компанія Duolingo оголосила про смерть свого улюбленого талісмана — зеленої сови Дуо, яку начебто збила машина Tesla Cybertruck. Це викликало хвилю обговорення та жартів у соціальних мережах.

"Влада наразі розслідує причину смерті нашого талісмана. Співпрацюємо зі слідством. У Дуо було багато ворогів. Наразі закликаємо всіх до стриманості", — йдеться в офіційній заяві.

Нагадаємо, батько нареченої з індійського міста Нью-Делі зупинив весілля, коли побачив, як співає і танцює його зять під пісню "Що ховається під блузкою" з фільму "Лиходій".

А от 23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку.