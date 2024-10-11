Звезда "Английского пациента" тайно вышла замуж за главного редактора Bloomberg (фото)

Пара не рассказывает о своем статусе широкой публике. Известно, что они в романтических отношениях уже пять лет.

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Знаменитая британская актриса и режиссер Кристин Скотт Томас тайно вышла замуж за главного редактора Bloomberg Джона Миклетвейта, сообщает Independent.

Пара, которая вместе уже пять лет, рассказала друзьям, что свадьба состоялась в сентябре, на ней присутствовали только члены их семьей. О подробностях торжества влюбленные не сообщили. Один из друзей пары отметил: "Они идеальная пара. Оба умные, ироничные и любопытные, а также преданные друг другу. Все в восторге от того, что они поженились после чудесного пятилетнего романа".

Кристин Скотт Томас и Джон Миклетвэйт Фото: Getty Images

Что известно о молодоженах

С тех пор, как Принс утвердил Кристин Скотт Томас на роль своей партнерши в фильме "Под вишневой луной" в 1986 году, 64-летняя актриса снялась более чем в 70 фильмах на английском и французском языках, включая "Четыре свадьбы и одни похороны" , "Английский пациент" и "Темные времена", совместно с коллегой по фильму "Медленные лошади" Гэри Олдманом.

Кристин прожила несколько лет во Франции и в 2015 году была удостоена ордена Почетного легиона в традиционном для страны списке почетных гостей Дня взятия Бастилии.

62-летний британский журналист Джон Миклетвэйт с 2015 года руководит редакцией Bloomberg, в которой работает 2 700 сотрудников. До прихода в американский финансовый информационный гигант, принадлежащий бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу, он в течение девяти лет был главным редактором The Economist.

Ранее, 30 сентября, Фокус писал о том, что 41-летняя греческая принцесса Теодора вышла замуж спустя 6 лет после помолвки.