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Стиль життя

Памела Андерсон не знала прізвища Томмі Лі, коли вони вирішили одружитися

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Фото: Getty Images | Памела Андерсон та Томмі Лі

Також знаменитість поцікавилася, де живе її новоспечений чоловік.

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55-річна канадо-американська акторка Памела Андерсон не знала прізвища Томмі Лі, коли вони вирішили втекти та одружитися у 1995 році. Про це пише Page Six.

У своїх нових мемуарах секс-символ 90-х зізнається, що дуже мало знала про колишнього чоловіка та батька своїх дітей, коли вони втекли в Мексиці в 1995 році.

"Під час польоту додому я запитала його, яке наше прізвище, і він сказав: "Лі", — згадує акторка свою книгу "З любов'ю, Памела", яка з’явилася в книгарнях напередодні.

Авторка мемуарів пише, що потім вона запитала музиканта, де він живе, на що він відповів: "Малібу-роуд".

Хоча пара була знайома лише кілька днів, коли вони вирішили одружитися, колишня модель Playboy згадує, що була "на небесах" і "ніколи не відпускала" учасника музичного гурту Mötley Crüe.

Памела Андерсон Fullscreen
Памела Андерсон
Фото: Pamela Anderson/Instagram

Зірка серіалу "Рятівники Малібу" та американський музикант одружилися у 1995 році. Їхній шлюб розпався через три роки, проте історія кохання залишилася у документальних картинах та продовжилася у двох дітях — синах Ділані та Брендоні.

Памела Андерсон та Томмі Лі Fullscreen
Памела Андерсон та Томмі Лі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Памела Андерсон вийшла на публіку в розкішній червоній сукні.

Також Фокус писав про реакцію Памели Андерсон на документальний серіал про її історію кохання з Томмі Лі.