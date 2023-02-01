Памела Андерсон не знала фамилии Томми Ли, когда они решили пожениться

Также знаменитость поинтересовалась, где живет ее новоиспеченный муж.

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55-летняя канадо-американская актриса Памела Андерсон не знала фамилии Томми Ли, когда они решили сбежать и пожениться в 1995 году. Об этом пишет Page Six.

В своих новых мемуарах секс-символ 90-х признается, что очень мало знала о бывшем муже и отце своих детей, когда они сбежали в Мексике в 1995 году.

"Во время полета домой я спросила его, какая наша фамилия, и он сказал: "Ли", — вспоминает актриса в своей книге "С любовью, Памела", которая появилась в книжных магазинах накануне.

Автор мемуаров пишет, что потом она спросила музыканта, где он живет, на что Ли ответил: "Малибу-роуд".

Хотя пара была знакома всего несколько дней, когда они решили пожениться, бывшая модель Playboy вспоминает, что была "на небесах" и "никогда не отпускала" участника музыкальной группы Mötley Crüe.

[ + – ] Памела Андерсон Фото: Pamela Anderson/Instagram

Звезда сериала "Спасатели Малибу" и американский музыкант поженились в 1995 году. Их брак распался три года спустя, однако история любви осталась в документальных картинах и продолжилась в двух детях — сыновьях Дилане и Брендоне.

[ + – ] Памела Андерсон и Томми Ли Фото: Getty Images

Напомним, Памела Андерсон вышла на публику в роскошном красном платье.

Также Фокус писал о реакции Памелы Андерсон на документальный сериал об ее истории любви с Томми Ли.