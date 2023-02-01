Памела Андерсон дала интервью, где рассказала, что опять хочет замуж

Несмотря на многочисленные разводы, звезда все еще надеется встретить свою любовь.

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55-летняя Памела Андерсон — звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" — попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда направлялась на запись программы "Джимми Киммел в прямом эфире". Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода знаменитость выбрала лаконичное атласное маленькое черное платье, которое она сочетала с атласными босоножками на высоких каблуках и с тренчем молочного оттенка.

Свой элегантный аутфит актриса дополнила нюдовым маникюром, легким макияжем с матовой помадой и солнцезащитными очками-лисичками. Волосы Памела собрала в высокий небрежный пучок, а перед эфиром распустила.

В интервью знаменитость поделилась подробностями своего нового документального фильма "Памела, история любви". Кроме того, она призналась ведущему, что надеется снова выйти замуж.

"Как ты думаешь, ты когда-нибудь снова выйдешь замуж?" — спросил ее Джимми, "Я надеюсь на это. Я не знаю. У меня еще много жизни осталось", — ответила Памела.

Напомним, бывший муж Памелы Андерсон завещал ей 10 миллионов долларов. 77-летний американский кинопродюсер и бывший парикмахер Джон Питерс решил внести в свое завещание имя секс-символа и популярной актрисы, которая была его законной женой всего две недели.

Также Фокус писал, что Памела Андерсон не знала фамилии Томми Ли, когда они решили пожениться.