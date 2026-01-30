Папарацци подловили Памелу Андерсон: как сейчас выглядит "Спасательница Малибу"

Голливудская актриса Памела Андерсон попала в объективы фотографов во время работы над драматическим фильмом "Когда-то" в городе Вестфилд, Нью-Джерси.

Звезда "Спасателей Малибу" неожиданно для поклонников вернулась к использованию косметики. Папарацци засняли 57-летнюю актрису на съемочной площадке, где она общалась со своим партнером по фильму Билли Бобом Торнтоном.

Для рабочего дня Андерсон выбрала комфортный стиль: светло-голубую куртку с капюшоном в сочетании с синим свитером-гольфом и джинсами классического кроя. Образ завершили бежевые ботинки на каблуках.

Памела Андерсон на съемках Фото: Instagram

Больше всего внимания привлекли уложенные локоны с челкой и выразительный макияж с акцентом на ресницах. Это решение стало неожиданностью, ведь в последнее время Памела активно пропагандирует естественную красоту и регулярно появляется на публике без косметики, что стало ее своеобразной визитной карточкой.

Работа над лентой "Когда-то" продолжается, а участие знаменитой актрисы уже вызвало значительный интерес у киноманов и медиа.

