Папараці підловили Памелу Андерсон: як зараз виглядає "Рятувальниця Малібу"

Голлівудська акторка Памела Андерсон потрапила в об'єктиви фотографів під час роботи над драматичним фільмом "Колись" у місті Вестфілд, Нью-Джерсі.

Зірка "Рятувальників Малібу" несподівано для шанувальників повернулася до використання косметики. Папараці зняли 57-річну акторку на знімальному майданчику, де вона спілкувалася зі своїм партнером по фільму Біллі Бобом Торнтоном.

Для робочого дня Андерсон обрала комфортний стиль: світло-блакитну куртку з капюшоном у поєднанні з синім светром-гольфом та джинсами класичного крою. Образ завершили бежеві черевики на підборах.

Памела Андерсон на зйомках Фото: Instagram

Найбільше уваги привернули укладені локони з чубчиком та виразний макіяж з акцентом на віях. Це рішення стало несподіванкою, адже останнім часом Памела активно пропагує природну красу та регулярно з'являється на публіці без косметики, що стало її своєрідною візитівкою.

Робота над стрічкою "Колись" продовжується, а участь знаменитої акторки вже викликала значний інтерес у кіноманів та медіа.

