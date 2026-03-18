Зірку серіалу "Рятувальники Малібу" заарештували: акторка проникла на ферму, щоб випустити кількох біглів

62-річну американську акторку Александру Пол, зірку відомого на весь світ серіалу 1990-х років, заарештувала поліція через незаконне проникнення на територію ферми задля звільнення собак.

Акторку разом зі ще 20 людьми схопили за спробу визволити собак породи бігль з ферми Ridglan Farms. Ця ферма займається "вирощуванням здорових тварин високої якості для наукових і медичних досліджень", пише видання Mirror.

Як розповіла поліція, інцидент стався в неділю, 15 березня, об 08:30 годині. Близько 50–60 протестувальників увірвалися на територію розплідника і викрали близько 30 собак. Серед цих протестувальників була і легендарна акторка.

Фото з офіційного сайту Александри Пол

Зрештою, їй було висунуто звинувачення у дрібному правопорушенні — незаконному проникненні на чужу територію. Після цього Александру Пол відпустили до подальшого судового розгляду.

Акторка "попадається" не вперше

Як пише медіа People, зірку не вперше заарештувала поліція за подібні випадки. Так, 5 років тому Александру схопили за звинуваченням у визволенні тварин під час акції на захист прав тварин. Тоді акторка викрала двох курей із вантажівки з ферми Foster Farms.

Зрештою, у першому випадку Пол дала свідчення у суді і в 2023 році її визнали невинною.

Відомо, що зірка є активісткою і захищає природу та тварин. Раніше Александра Пол в інтерв'ю ділилася, що її погляди змінилися, коли вона стала вегетаріанкою у 14 років, а потім веганкою у 47. Зараз акторка не носить речі тваринного походження і не використовує косметику, протестовану на тваринах.

Варто нагадати, що Александра Пол прославилася однією з головних ролей у популярному телесеріалі "Рятувальники Малібу", що виходив у 1992-1997-х роках.

