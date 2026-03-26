В Турции выдали ордер на арест звезды сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел: какая причина

Ордер на арест актрисы и модели Ханде Эрчел выдала турецкая прокуратура.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" проходит по громкому делу о распространении, изготовлении, хранении и употреблении наркотиков. Турецкая актриса заявила, что верит в справедливость правосудия. Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

25 марта, утром сотрудники отдела по борьбе с наркотиками полиции Стамбула провели обыски по 16 адресам в разных районах города и задержали 14 подозреваемых.

Еще двух подозреваемых, не удалось найти по адресам, поэтому на них прокуратура выдала ордер на арест. Среди них и турецкая актриса — Ханде Эрчел. Когда правоохранители выдали ордер на арест за наркотики, звезда из сериала "Постучи в мою дверь", она была за границей.

Відео дня

"Масштабное расследование, проведенное Главной прокуратурой Стамбула, потрясло мир развлечений и спорта. Расследование, начатое по обвинениям в "изготовлении и распространении наркотиков", "содействии их употреблению" и "хранении", завершилось одновременными операциями под техническим и физическим наблюдением полиции", — пишут СМИ Турции.

Позже стало известно, что обвинения против Эрчел, застали актрису Турции во время пребывания в Лондоне.

Ханде Эрчел прокомментировала ордер на арест

После того, как новость получила огласку, Ханде Эрчел опубликовала в социальной сети заявление.

"Я была за границей около месяца из-за учебы. Вчера вечером, как и вы, я узнала об этом из новостей в прессе, и я вернусь в свою страну, чтобы сделать необходимые заявления и дать показания для прояснения ситуации. Я люблю свою страну и доверяю своему правительству и турецкому правосудию. Я верю, что ситуация прояснится как можно скорее", — написала она.

