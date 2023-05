Турецкая звезда Ханде Эрчел показала три ярких образа на Каннском кинофестивале

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" представила три ярких образа в Каннах.

Related video

29-летняя турецкая актриса Ханде Эрчел выглядела сногсшибательно в интересных нарядах на 76-м ежегодном Каннском кинофестивале. Об этом пишет Albawaba.

Благодаря разным образам Эрчел смогла привлечь к себе внимание. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" присутствовала на VIP-вечеринке Magnum Pleasure Is Always On, так как в начале этого года она стала амбассадором бренда. Актриса появилась в ярком фиолетовом платье с акцентным бюстгальтером и фатиновой юбкой. Эрчел дополнила ансамбль серебристыми босоножками и несколькими ожерельями, а волосы уложила волнами. Для фотографов она позировала вместе с 48-летней американской актрисой Евой Лонгорией.

Для второго появления на красной дорожке турецкая звезда выбрала корсетное оранжевое мини-платье с открытой спиной и блестящими деталями. Свой яркий образ Эрчел дополнила серебряными серьгами-кольцами, босоножками на шпильке и разнообразными кольцами.

Что касается ее последнего образа, актриса надела зеленый комбинезон с открытой спиной и зелеными перьями, вышитыми сверху. Эрчел дополнила ансамбль золотистыми мюлями на каблуке, золотыми украшениями, а волосы собрала в высокий хвост.

Ранее Фокус писал, что Наоми Кэмпбелл отпраздновала день рождения в Каннах шикарной вечеринкой.