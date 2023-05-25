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Стиль життя Каннський кінофестиваль 2023

Турецька зірка Ханде Ерчел показала три яскраві образи на Каннському кінофестивалі

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Фото: Instagram @handemiyy | Ханде Ерчел

Зірка серіалу "Постукайся в мої двері" представила три яскраві образи в Каннах.

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29-річна турецька акторка Ханде Ерчел виглядала надзвичайно в цікавих вбраннях на 76-му щорічному Канському кінофестивалі. Про це пише Albawaba.

Завдяки різним образам Ерчел змогла привернути увагу. Зірка серіалу "Постукайся в мої двері" була присутня на VIP-вечірці Magnum Pleasure Is Always On, оскільки на початку цього року вона стала амбасадором бренду. Акторка з'явилася у яскравій фіолетовій сукні з акцентним бюстгальтером та фатиновою спідницею. Ерчел доповнила ансамбль сріблястими босоніжками та кількома намистами, а волосся уклала хвилями. Для фотографів вона позувала разом із 48-річною американською акторкою Євою Лонгорією.

Для другої появи на червоній доріжці турецька зірка обрала корсетну помаранчеву міні-сукню з відкритою спиною та блискучими деталями. Свій яскравий образ Ерчел доповнила срібними сережками-кільцями, босоніжками на шпильці та різноманітними кільцями.

Що стосується її останнього образу, акторка одягла зелений комбінезон з відкритою спиною і зеленим пір'ям, вишитим зверху. Ерчел доповнила ансамбль золотистими мюлями на підборах, золотими прикрасами, а волосся зібрала у високий хвіст.

Раніше Фокус писав, що Наомі Кемпбелл відсвяткувала день народження в Каннах розкішною вечіркою.