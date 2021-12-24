Звезда турецких сериалов показала идеальный маникюр для новогоднего образа

Ханде Эрчел умело сочетала маникюр с золотыми украшениями и черным платьем.

28-летняя турецкая актриса и модель Ханде Эрчел поделилась на своей странице в Instagram с 26 млн подписчиков серией фотографий, на которых продемонстрировала идеальный образ для встречи Нового года с учетом всех модных трендов.

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Так, девушка позирует в маленьком черном платье с корсетом и открытыми плечами. Поскольку не так давно она стала послом известнейшего в Турции бренда ювелирных украшений Atasay Jewelry, неудивительно, что на ней было множество золотых украшений: массивные браслеты и кольца на каждом пальце, ожерелье и серьги.

[ + – ] Ханде Эрчел

Длинные волосы актриса собрала в высокий хвост, а образ дополнили остроносые туфли на каблуке и с открытой пяткой.

Особое внимание Хайде уделила маникюру. Ее ногти покрыты нюдовым лаком телесного оттенка, и на один из них нанесены золотые блестки, гармонирующие с украшениями. Миндалевидная форма подчеркивает изысканность маникюра и красоту рук знаменитости.

[ + – ] Идеально продуманный и сбалансированный маникюр для встречи Нового года Фото: Скриншот

По мнению стилистов, такой маникюр станет идеальным решением в новогоднюю ночь для тех, кто любит классику, изысканность и непоказную роскошь, поскольку смотрится очень эффектно.

Ханде Эрчел известна зрителям по таким сериалам как "Любовь не понимает слов", "Черная Жемчужина" "Дочери Гюнеш", "Кольцо", "Азизе" и "Постучись в мою дверь". Она – не только популярная актриса, но и рекордсменка турецкого шоу-бизнеса по количеству подписчиков в соцсети. Это делает ее еще более привлекательной для рекламодателей. Кроме украшений, она рекламирует бренды одежды и зубной пасты.

Возвращаясь к новогоднему маникюру, напомним об идеях праздничного френча, а также вариантах декора ногтей на грядущие праздники. Кроме того, мы рассказывали о том, какой маникюр будет эффектно и празднично смотреться на коротких ногтях.