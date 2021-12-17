Модные тренды 2021-22. Лучшие идеи новогоднего маникюра на короткие ногти

Короткие ногти – не повод отказать себе в удовольствии обзавестись красивым праздничным маникюром для встречи Нового года.

Осталось совсем немного времени, чтобы определиться с образом для встречи Нового года. Маникюр – одна из важных его составляющих. Поскольку далеко не все девушки и женщины могут похвастаться длинными ногтями, на которых можно творить любой дизайн, Фокус собрал идеи новогоднего покрытия для коротких ногтей.

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Прежде чем выбрать цвет, дизайн и декор для маникюра, следует определиться, кому в принципе идут короткие ногти, потому что, как оказалось, подходят они не всем.

Короткий маникюр идеально смотрится на длинных пальцах с удлиненным и узким ногтевым ложе. Если же модница не может похвастаться подобными параметрами, тогда к оформлению ногтей нужно подходить очень внимательно.

Для обладательниц коротких ногтей существует только три оптимальных формы опила: квадрат, мягкий квадрат и овал, причем последняя идеальна для маленьких, а также пухлых пальчиков.

Миндалевидная форма противопоказана, поскольку сделает ногти похожими на тыквенные семечки.

Что касается декора и цвета, то для коротких ногтей выбор все же уже, чем для длинных. Для небольшого ногтевого ложа рекомендуется использовать пастельные оттенки и очень лаконичные акценты для украшения. Массивный декор, изобилие стразов и объемные рисунки визуально утяжелят ногти.

Идеи новогоднего маникюра

Френч

Французский маникюр сочетает в себе все лучшее, что можно предложить для коротких ногтей. Нюдовое покрытие с аккуратной белой или цветной кромкой можно дополнить минималистичными новогодними рисунками. При этом классический френч подойдет к любому образу, а цветной будет выглядеть нарядно и по-новогоднему ярко. Однако стоит правильно подбирать контрастный цвет для кромки, чтобы визуально не укоротить и без того короткие ногти.

Однотонное покрытие

Однотонный маникюр – более чем удачное решение для коротких ногтей. Оно подходит для любого типа пальцев и смотрится актуально как на новогодней вечеринке, так и в повседневных образах. Лучше всего для коротких ногтей выбирать нюдовые и пастельные цвета, а также покрытие в нежных тонах с перламутровым эффектом.

Маникюр с блестками

Новый год – это праздник ярких красок, блеска и мерцания гирлянд и елочных игрушек, поэтому маникюр с блестками – еще один must-have. Блестки могут быть как абсолютно самостоятельным покрытием, так и частью дизайнера. Однако для коротких ногтей не стоит выбирать крупные блестки, лучше – маленькие, которые не будут выглядеть "не по размеру". Нежная россыпь, акцентный маникюр с полным покрытием блестками одного-двух ногтей, френч с блестками – вариантом множество.

Тематические рисунки

Изображение снеговика, снежинки, елочки или морды тигра на коротких ногтях будет смотреться весьма уместно на Новый год. Главное – тонкие линии, правильный подбор цветов и филигранное искусство мастера.

Красный маникюр

Нет цвета более праздничного и универсального, чем красный. Для новогодней вечеринки он – самое то. Красный и все его оттенки, заканчивая темно-бордовым, могут быть как основным цветом, так и сочетаться с рисунками. Особенно эффектно выглядит на красном белый цвет и золото.

Синий маникюр

Синее покрытие как нельзя лучше соответствует тематике Нового года и сулит удачу в 2022-м, который пройдет под патронатом Голубого водяного тигра. Как и в случае с красным цветом, синий благородно смотрится в соло варианте, а также его не портят рисунки и акценты в виде блесток или контрастного цвета.

Не менее актуально будет смотреться на коротких ногтях и голубой цвет, к которому идеально подойдет в качестве дополнительного серебряный цвет. Это могут быть маленькие рисунки, вензеля или покрытие одного-двух ногтей серебристым лаком.

Ранее мы рассказывали, какой маникюр лучше сделать на новогодний корпоратив, а также предлагали варианты снежного маникюра.