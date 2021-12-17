Модні тренди 2021-22. Найкращі ідеї новорічного манікюру на короткі нігті

Короткі нігті – не привід відмовити собі в задоволенні отримати гарний святковий манікюр для зустрічі Нового року.

Залишилося зовсім небагато часу, щоб визначитись із образом для зустрічі Нового року. Манікюр – один з найважливіших його складників. Оскільки далеко не всі дівчата та жінки можуть похвалитися довгими нігтями, на яких можна створювати будь-який дизайн, Фокус зібрав ідеї новорічного покриття для коротких нігтів.

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Перш ніж вибрати колір, дизайн і декор для манікюру, варто визначитися, кому в принципі пасують короткі нігті, тому що, як виявилося, вони підходять не всім.

Короткий манікюр ідеально виглядає на довгих пальцях з подовженим та вузьким нігтьовим ложем. Якщо модниця не може похвалитися подібними параметрами, тоді до оформлення нігтів потрібно підходити дуже уважно.

Для володарок коротких нігтів існує тільки три оптимальні форми опила : квадрат, м'який квадрат і овал, причому остання ідеальна для маленьких, а також пухких пальчиків.

Мигдалеподібна форма протипоказана, оскільки зробить нігті схожими на гарбузове насіння.

Що стосується декору і кольору, то для коротких нігтів вибір усе ж таки вужчий, ніж для довгих. Для невеликого нігтьового ложа рекомендується використовувати пастельні відтінки та дуже лаконічні акценти для прикрас. Масивний декор, достаток стразів та об'ємні малюнки візуально обтяжать нігті.

Ідеї новорічного манікюру

Френч

Французький манікюр поєднує в собі усе найкраще, що можна запропонувати для коротких нігтів. Нюдове покриття з акуратною білою або кольоровою кромкою можна доповнити мінімальними новорічними малюнками. При цьому класичний френч підійде до будь-якого образу, а кольоровий виглядатиме ошатно і по-новорічному яскраво. Однак, варто правильно підбирати контрастний колір для кромки, щоб візуально не вкоротити і так короткі нігті.

Однотонне покриття

Однотонний манікюр – більш ніж вдале рішення для коротких нігтів. Воно підходить для будь-якого типу пальців і виглядає актуальним як на новорічній вечірці, так і в повсякденних образах. Найкраще для коротких нігтів вибирати нюдові та пастельні кольори, а також покриття в ніжних тонах з перламутровим ефектом.

Манікюр з блискітками

Новий рік – це свято яскравих фарб, блиску та мерехтіння гірлянд і ялинкових іграшок, тому манікюр із блискітками – ще один must-have. Блискітки можуть бути як абсолютно самостійним покриттям, так і частиною дизайну. Однак, для коротких нігтів не варто вибирати великі блискітки, краще – маленькі, які не виглядатимуть "не за розміром". Ніжний розсип, акцентний манікюр з повним покриттям блискітками одного-двох нігтів, френч із блискітками – варіантів безліч.

Тематичні малюнки

Зображення сніговика, сніжинки, ялинки або морди тигра на коротких нігтях виглядатиме дуже доречно на Новий рік. Головне – тонкі лінії, правильний підбір кольорів та філігранна умілість майстра.

Червоний манікюр

Немає кольору більш святкового та універсального, ніж червоний. Для новорічної вечірки він – саме те. Червоний і його відтінки, закінчуючи темно-бордовим, може бути як основним кольором, так і поєднуватися з малюнками. Особливо ефектно виглядає на червоному білий колір та золото.

Синій манікюр

Синє покриття якнайкраще відповідає тематиці Нового року і обіцяє удачу у 2022-му, який пройде під патронатом Блакитного водяного тигра. Як і у випадку з червоним кольором, синій благородно виглядає в соло варіанті, а також його не псують малюнки та акценти у вигляді блискіток або контрастного кольору.

Не менш актуально виглядатиме на коротких нігтях і блакитний колір, до якого ідеально підійде як додатковий срібний колір. Це можуть бути маленькі малюнки, вензелі або покриття одного-двох нігтів сріблястим лаком.

Раніше ми розповідали, який манікюр найкраще зробити на новорічний корпоратив, а також пропонували варіанти снігового манікюру.