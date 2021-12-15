Тренди манікюру. Топ-3 ідеї покриття для новорічного корпоративу 2021-22

Майстри нігтьового сервісу пропонують величезну різноманітність варіантів манікюру, який стане гідним завершенням образу для корпоративу.

З дня на день почнуться численні новорічні корпоративи, і це означає, що є час ще раз ретельно продумати свій образ, щоб не впасти в бруд обличчям перед колегами та друзями.

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Оскільки новорічні вечірки – це багато блиску, яскравих фарб і сяйво гірлянд та іграшок, то зовнішній вигляд має відповідати атмосфері свята, починаючи від зачіски, макіяжу, вбрання та закінчуючи манікюром. Ось про останнє ми якраз і поговоримо.

Новорічний манікюр передбачає певні канони. Він має бути ошатним, яскравим і водночас відповідати символу наступного року. А ще – якісним, щоб не довелося його терміново переробляти напередодні Нового року, коли вільних місць у майстрів манікюру не знайдеш навіть з найбільшим бажанням.

Який же манікюр стане найкращим рішенням?

На думку нейл-майстрів, стриманість та скромність у виборі новорічного дизайну нігтів краще відкласти на післясвятковий період, а зараз – час сміливих рішень та яскравих фарб.

Манікюр з малюнком

Який же новорічний манікюр без сніжинок, ялинок, сніговиків та іншої тематичної живності? Цього року до ідей малюнків додалися зображення хвойних гілочок та цілих ялинок з іграшками, розпис, що імітує іній, зображення подарунків з пишними бантами або просто бантів, якими вінчають коробки під ялинкою.

Малюнки, що імітують салют, вогонь феєрверків, святкові конфеті, бризки шампанського дозволяють використовувати в нейл-арті глітер, багато мерехтливого глітеру, який точно буде радувати своїм святковим сяйвом і зробить вас зіркою корпоративу.

Манікюр на удачу

Оскільки 2022-й – це рік Блакитного (синього, чорного) водяного тигра, варто придивитися до варіантів манікюру в кольорах цього хижака.

Непримиренність та хижу природу Тигра підкреслять золотий, рубіновий, білий, винний, зелений та жовтий акценти в манікюрі, а ось його шляхетність та грацію – синій, сріблястий та інші холодні відтінки. Можливе як однотонне покриття, так і мікс цих кольорів. Наприклад, цікаво виглядатимуть у манікюрі червоні, білі та золоті нігті.

Для створення глибинних і благородніших варіантів манікюру використовується чорний колір, який розбавляється золотим втиранням, фольгою, стразами, надаючи дизайну нотки новорічної магії із сяйвом зірок, блиском снігу при місяці та іскор бенгальського вогню.

Вічна класика

Для жінок, які не готові до експериментів, існує позачасовий варіант — це однотонне покриття популярними в цьому сезоні кольорами, починаючи із синього і закінчуючи благородними відтінками червоного та зеленого. Темно-вишневі нігті чудово виглядатимуть як з вечірнім платтям, так і з більш простими вбраннями, а нейтральний манікюр — взагалі універсальне рішення на всі часи. Однак, і тут можна додати нотку свята у вигляді золотих малюнків на одному-двох нігтях або ніжного "снігового" розпису, який не зіпсує загальну картину, але додасть новорічного настрою.

Нагадаємо, які ідеї французького манікюру будуть популярні в наступному сезоні, а також яке покриття краще не робити, тому що у 2022 році воно буде неактуальним.