Тренды маникюра. Топ-3 идеи покрытия для новогоднего корпоратива 2021-22

Мастера ногтевого сервиса предлагают огромное разнообразие вариантов маникюра, который станет достойным завершением образа для корпоратива.

Со дня на день начнутся многочисленные новогодние корпоративы, и это значит, что самое время еще раз тщательно продумать свой образ, чтобы не ударить в грязь лицом перед коллегами и друзьями.

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Поскольку новогодние вечеринки – это много блеска, ярких красок и сияние гирлянд и игрушек, то внешний вид должен соответствовать атмосфере праздника, начиная от прически, макияжа, наряда и заканчивая маникюром. Вот о последнем мы как раз и поговорим.

Новогодний маникюр предполагает определенные каноны. Он должен быть нарядным, ярким и в то же время соответствовать символу грядущего года. А еще – качественным, чтобы не пришлось его срочно переделывать в канун Нового года, когда свободных мест у мастеров маникюра не найдешь даже при самом большом желании.

Какой же маникюр станет лучшим решением?

По мнению нейл-мастеров, сдержанность и скромность в выборе новогоднего дизайна ногтей лучше отложить на послепраздничный период, а сейчас – время смелых решений и ярких красок.

Маникюр с рисунком на корпоратив

Какой же новогодний маникюр без снежинок, елочек, снеговиков и прочей тематической живности? В этом году к идеям рисунков добавились изображения хвойных веточек и целых елочек с игрушками, роспись, имитирующая иней, изображения подарков с пышными бантами или просто бантов, которыми венчают коробки под. елочкой.

Рисунки, имитирующие салют, огонь фейерверков, праздничные конфетти, брызги шампанского, позволяют использовать в нейл-арте глиттер, много мерцающего глиттера, который точно будет радовать своим праздничным сиянием и сделает вас звездой корпоратива.

Новогодний маникюр на удачу

Поскольку 2022-й – это год Голубого (синего, черного) водяного тигра, стоит присмотреться к вариантам маникюра в цветах этого хищника.

Непримиримость и хищную природу Тигра подчеркнут золотой, рубиновый, белый, винный, зеленый и желтый акценты в маникюре, а вот его благородство и грацию – синий, серебристый и другие холодные оттенки. Возможно как однотонное покрытие, так и микс этих цветов. Например, интересно будут смотреться в маникюре красные, белые и золотые ногти.

Для создания глубинных и более благородных вариантов маникюра используется черный цвет, который разбавляется золотой втиркой, фольгой, стразами, придавая дизайну нотки новогодней магии с сиянием звезд, блеском снега при луне и искр бенгальского огня.

Вечная классика маникюра

Для дам, которые не готовы к экспериментам, существует вневременный вариант – это однотонное покрытие популярными в этом сезоне цветами, начиная с синего и заканчивая благородными оттенками красного и зеленого. Темно-вишневые ногти отлично будут смотреться как с вечерним платьем, так и с более простыми нарядами, а нейтральный маникюр – вообще универсальное решение на все времена. Однако и тут можно добавить нотку праздника в виде золотых рисунков на одном-двух ногтях или нежной "снежной" росписи, которая не испортит общую картину, но добавит новогоднего настроения.

Напомним, какие идеи французского маникюра будут популярны в следующем сезоне, а также какое покрытие лучше не делать, потому что в 2022 году оно будет неактуальным.