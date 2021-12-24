Зірка турецьких серіалів показала ідеальний манікюр для новорічного образу

Ханде Ерчел вміло поєднувала манікюр із золотими прикрасами та чорною сукнею.

28-річна турецька акторка та модель Ханде Ерчел поділилася на своїй сторінці в Instagram з 26 млн підписників серією фотографій, на яких продемонструвала ідеальний образ для зустрічі Нового року з урахуванням усіх модних трендів.

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Так, дівчина позує в маленькій чорній сукні з корсетом та відкритими плечима. Оскільки нещодавно вона стала послом найвідомішого в Туреччині бренду ювелірних прикрас Atasay Jewelry, не дивно, що на ній було безліч золотих прикрас: масивні браслети та каблучки на кожному пальці, намисто та сережки.

[ + – ] Ханде Ерчел

Довге волосся акторка зібрала у високий хвіст, а образ доповнили гостроносі туфлі на підборах і з відкритою п'ятою.

Особливу увагу Хайде приділила манікюру. Її нігті покриті нюдовим лаком тілесного відтінку, і на один із них нанесені золоті блискітки, що гармонують із прикрасами. Мигдалеподібна форма підкреслює вишуканість манікюру та красу рук знаменитості.

[ + – ] Ідеально продуманий та збалансований манікюр для зустрічі Нового року Фото: Скриншот

На думку стилістів, такий манікюр стане ідеальним рішенням у новорічну ніч для тих, хто любить класику, вишуканість та непоказну розкіш, оскільки виглядає дуже ефектно.

Ханде Ерчел відома глядачам за такими серіалами як "Любов не розуміє слів", "Чорна Перлина", "Дочки Гюнеш", "Каблучка", "Азізе" та "Постукай у мої двері". Вона – не лише популярна акторка, а й рекордсменка турецького шоу-бізнесу за кількістю підписників у соцмережі. Це робить її ще привабливішою для рекламодавців. Окрім прикрас, вона рекламує бренди одягу та зубної пасти.

Повертаючись до новорічного манікюру, нагадаємо про ідеї святкового френчу, а також варіанти декору нігтів на майбутні свята. Крім того, ми розповідали про те, який манікюр буде ефектно та святково виглядати на коротких нігтях.