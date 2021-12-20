Тренди манікюру зими 2021/22. Топ-5 ідей декору для створення новорічного шедевру

Блискітки, глітери, стрази, пластівці юки та вічна класика – все це ідеально пасиватиме новорічному манікюру та створить святковий настрій.

Новорічні свята – це багато блиску, яскравих фарб і очікування дива, Діда Мороза та подарунків. Тому й манікюр повинен бути відповідний: той, що запам'ятовується, сяє, одним словом — тематичний. Тут дуже доречні блиски, фольга, малюнки, стрази та багато іншого. Фокус зібрав найцікавіші варіанти декору новорічного манікюру

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Вічна класика

Почнемо добірку, мабуть, все ж таки з класичного манікюру. Він завжди актуальний, доречний у будь-якому образі та має не менш ошатний вигляд, ніж яскраве та блискуче покриття. Найоптимальніші варіанти класичного манікюру для новорічної ночі – нюдовий, однотонний, колір якого краще підбирати під загальний тон образу, насичений червоний, а також старий добрий френч.

При підборі кольору нігтів для однотонного манікюру варто також враховувати символ наступного року, водяного тигра, який любить синій, блакитний білий, чорний, червоний кольори.

Тематичні малюнки

Який же Новий рік без шампанського, салютів, Діда Мороза, ялинки та прикрас для неї? Усі ці елементи прийнято відображати на нігтях. Проте тільки бризками шампанського чи салютами фантазія майстрів нігтьового сервісу не обмежується. На новорічному манікюрі часто можна побачити оленів, сніговиків та навіть героїв із анімаційних фільмів на святкову тематику, а також тигрів. Малюнки в акварельній техніці можуть бути акцентними, так і покривати всі нігті. Настрою від цього точно не зменшиться.

Глітер і блискітки

Який новорічний манікюр обходиться без цього чудового компонента? Він надає нігтям додатковий блиск, а також підійде для нанесення окремих елементів при створенні святкової картинки на нігтях: ялинкових куль, блиску бенгальських вогнів, френча як кольорового, так і зворотного.

Пластівці юкі

Нове слово в манікюрі, яке якнайкраще підходить для створення новорічного покриття, юкі. Це найтонша та практично невагома слюда з характеристиками пігменту — хамелеона, що формою нагадує снігові пластівці. По суті нанесення – це втирання, за показниками насиченості кольору та сяйва – це пігмент. А за відчуттями декору на нігтиках – він такий самий легкий та ніжний, як пилок.

Синьо-зелені пластівці юкі в манікюрі створять на нігтях новорічну казку, а розтяжка пластівцями юкі на нігтях створить імітацію бенгальських вогників, що іскряться. Пластівці юкі відтінку "срібло" відмінно поєднуються з будь-яким кольором гель-лаку. Якщо розкидати їх по нігтю, вийде ефект снігопаду, а якщо укласти щільніше – морозно-крижана текстура.

Оксамитовий пісок

Ще одна новинка, яка за короткий час дуже полюбилася як майстрам, так і клієнткам, це оксамитовий пісок. Він дозволяє створювати покриття, що нагадує за текстурою і пухнастий сніг, ім'який светр, і об'ємні вензелі. З його допомогою можна імітувати на нігтях морозний візерунок на склі, сніг, що падає, светр із оленями, сніжно-білі вензелі на контрастному тлі.

Серед інших не менш популярних матеріалів для нанесення святкового декору — фольгу, втирання, стрази тощо.

Нагадаємо найкращі ідеї "снігового" манікюру, а також який манікюр хороший для корпоративу, а який ідеально підійде для коротких нігтів.