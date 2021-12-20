Тренды маникюра зимы 2021/22. Топ-5 идей декора для создания новогоднего шедевра

Блестки, глиттеры, стразы, хлопья юки и вечная классика – все это идеально подойдет для новогоднего маникюра и создаст праздничное настроение.

Новогодние праздники – это много блеска, ярких красок и ожидания чуда, Деда Мороза и подарков. Поэтому и маникюр должен быть соответствующий: запоминающийся, сверкающий, одним словом тематический. Тут весьма уместны блески, фольга, рисунки, стразы и многое другое. Фокус собрал самые интересные варианты декора новогоднего маникюра.

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Вечная классика

Начнем подборку, пожалуй, все же с классического маникюра. Он всегда актуален, уместен к любому образу и выглядит не менее нарядно, нежели самое яркое и блестящее покрытие. Наиболее оптимальные варианты классического маникюра для новогодней ночи – нюдовый, однотонный, цвет которого лучше подбирать под общий тон образа, насыщенный красный, а также старый добрый френч.

При подборе цвета ногтей для однотонного маникюра стоит также учитывать символ грядущего года, водяного тигра, который любит синий, голубой белый, черный, красный цвета.

Тематические рисунки

Какой же Новый год без шампанского, салютов, Деда Мороза, елочки и украшений для нее? Все эти элементы принято отображать на ногтях. Однако только брызгами шампанского или салютами фантазия мастеров ногтевого сервиса не ограничивается. На новогоднем маникюре часто можно увидеть оленей, снеговиков и даже героев из анимационных фильмов на праздничную тематику, а также тигров. Рисунки в акварельной технике могут быть как акцентными, так и покрывать все ногти. Настроения от этого точно не поубавится.

Глиттер и блестки

Какой же новогодний маникюр обходится без этого чудесного компонента? Он придает ногтям дополнительный блеск, а также подойдет для нанесения отдельных элементов при создании праздничной картинки на ногтях: елочных шаров, блеска бенгальских огней, френча, как цветного, так и обратного.

Хлопья юкки

Новое слово в маникюре, которое как нельзя лучше подходит для создания новогоднего покрытия, юкки. Это тончайшая и практически невесомая слюда с характеристиками пигмента – хамелеона, по форме напоминающей снежные хлопья. По сути нанесения – это втирка, по показателям насыщенности цвета и сияния – это пигмент. А по ощущениям декора на ноготке – он также легок и нежен, как пыльца.

Сине-зеленые хлопья юки в маникюре создадут на ногтях новогоднюю сказку, а растяжка хлопьями юки на ногтях создаст имитацию искрящихся бенгальских огоньков. Хлопья юки оттенка "Серебро" отлично сочетаются с любым цветом гель-лака. Если разбросать их по ногтю, получится эффект снегопада, а если уложить плотнее – морозно-ледяная текстура.

Бархатный песок

Еще ода новинка, которая за короткое время очень полюбилась как мастерам, так и клиенткам, это бархатный песок. Он позволяет создавать покрытие, напоминающее по текстуре и пушистый снег, и мягкий свитер, и объемные вензеля. С его помощью можно имитировать на ногтях морозный узор на стекле, падающий снег, свитер с оленями, снежно-белые вензеля на контрастном фоне.

Среди других, не менее популярных материалов для нанесения праздничного декора, фольга, втирка, стразы и тому подобное.

Напомним лучшие идеи "снежного" маникюра, а также какой маникюр хорош для корпоратива, а какой идеально подойдет для коротких ногтей.