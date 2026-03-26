В Туреччині видали ордер на арешт зірки серіалу "Постукай у мої двері" Ханде Ерчел: яка причина

Ордер на арешт акторки та моделі Ханде Ерчел видала турецька прокуратура.

Зірка серіалу "Постукай у мої двері" проходить у гучній справі щодо розповсюдження, виготовлення, зберігання та вживання наркотиків. Турецька актриса заявила, що вірить у справедливість правосуддя. Про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

25 березня, вранці співробітники відділу боротьби з наркотиками поліції Стамбула провели обшуки за 16 адресами в різних районах міста та затримали 14 підозрюваних.

Ще двох підозрюваних, не вдалося знайти за адресами, тож на них прокуратура видала ордер на арешт. Серед них і турецька актриса — Ханде Ерчел. Коли правохоронці видали ордер на арешт за наркотики, зірка з серіалу "Постукай у мої двері", вона була зо кордоном.

Відео дня

"Масштабне розслідування, проведене Головною прокуратурою Стамбула, потрясло світ розваг і спорту. Розслідування, розпочате за звинуваченнями у "виготовленні та розповсюдженні наркотиків", "сприянні їх вживанню" та "зберіганні", завершилося одночасними операціями під технічним і фізичним наглядом поліції", — пишуть ЗМІ Туреччини.

Пізніше стало відомо, що звинувачення проти Ерчел, застали акторку Туреччини під час перебування в Лондоні.

Ханде Ерчел прокоментувала ордер на арешт

Після того, як новина набула розголосу, Ханде Ерчел опублікувала у соціальній мережі заяву.

"Я була за кордоном близько місяця через навчання. Вчора ввечері, як і ви, я дізналася про це з новин у пресі, і я повернуся до своєї країни, щоб зробити необхідні заяви та дати свідчення для прояснення ситуації. Я люблю свою країну і довіряю своєму уряду та турецькому правосуддю. Я вірю, що ситуація проясниться якомога швидше", — написа вона.

Ханде Ерчел арешт у Туреччині

