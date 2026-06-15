Неожиданно скончалась 35-летняя актриса популярных турецких сериалов

Турецкая киноиндустрия понесла внезапную и тяжелую утрату в связи с преждевременной смертью 35-летней звезды популярных сериалов Эдже Иртем. Безжизненное тело актрисы обнаружили в ее собственном доме на следующее утро после того, как она отпраздновала свой день рождения.

Трагедия произошла 15 июня в квартире, где артистка проживала вместе с матерью, сообщает местное издание sozcu.com. Поскольку смерть молодой женщины была совершенно неожиданной, к расследованию сразу привлекли правоохранительные органы, которые в настоящее время выясняют все подробности случившегося.

Официальный менеджер звезды сообщил, что сердце актрисы остановилось около полудня, а предварительной причиной трагедии медики считают внезапный сердечный приступ. Однако расследование все еще продолжается, и окончательные выводы о том, что именно унесло жизнь Эдже, следствие обнародует только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Эдже Иртем скончалась в возрасте 35 лет Фото: Instagram

Что известно об Эрдже Иртеме

Эдже Иртем начала свою творческую карьеру на телеэкранах в 2014 году и за десять лет активной работы успела стать важной частью современного турецкого кинематографа. Она завоевала огромную популярность и любовь зрителей благодаря ярким ролям в таких известных многосерийных драмах, как "Корнеплодный шербет", "Запретный плод", "Новая невеста" и "Эта жизнь — моя". Потеря такой талантливой и молодой актрисы стала настоящим шоком для ее коллег и многочисленных поклонников по всему миру.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Американская актриса Энн Шедин, наиболее известная по роли Кейт Таннер в ситкоме "Альф", скончалась в возрасте 77 лет.

Скончался известный актер Патрик Годфри.

Кроме того, турецкую актрису Ханде Эрчел задержали прямо в аэропорту в связи с делом о наркотиках.