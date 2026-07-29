Умер автор культового саундтрека "Nightcall" к фильму "Драйв" (видео)

Умер Kavinsky — автор культового саундтрека "Nightcall" к фильму "Драйв". Французского музыканта (настоящее имя — Венсан Белорже) нашли мёртвым в его квартире в Париже. Ему было 50 лет.

По предварительным данным французских СМИ, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Причина смерти официально пока не названа, хотя предполагается, что это инсульт или инфаркт. Об этом пишет Deadline.

Умер диджей Kavinsky

Известный французский диджей и продюсер был найден мертвым в своём доме в Париже. Тело Кавински обнаружили в его квартире в 18-м округе французской столицы около 22:30. Тревогу подняли соседи, которые не смогли связаться с мужчиной, поэтому вызвали экстренные службы.

По предварительным данным СМИ и полиции, причиной смерти могло стать острое медицинское состояние — инсульт, инфаркт или аневризма. Накануне Венсан жаловался близким на приступы сильной головной боли. Начато расследование обстоятельств смерти музыканта.

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"Расследование причин смерти было начато с целью установления обстоятельств происшествия, поскольку первые сотрудники, прибывшие на место, не обнаружили никаких подозрительных признаков", — сообщают в прокуратуре.

Kavinsky должен был выступить в качестве хедлайнера фестиваля Garten on the Beach 8 августа.

Саундтрек к фильму "Драйв"

Кто такой Kavinsky

Венсан Белорже — французский музыкант, диджей и продюсер. Kavinsky стал одним из главных пионеров и икон современной ретровейв- и синтвейв-сцены. Его вдохновляли фильмы и видеоигры 1980-х годов.

Настоящую мировую славу принесла композиция "Nightcall" (2010 год), созданная в тесном сотрудничестве с Ги-Мануэлем де Оме-Кристо из легендарного дуэта Daft Punk. Только в Spotify она набрала 567 млн прослушиваний. Песня стала саундтреком к фильму "Драйв" (2011) с Райаном Гослингом.

В 2024 году Белорже выступил на грандиозной церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Среди других его популярных работ — "Testarossa Autodrive", "ProtoVision", "Roadgame" и "Odd Look".

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