Вокалист популярной американской группы Village People, которого обожает Дональд Трамп, Виктор Уиллис скончался в возрасте 74 лет после борьбы с тяжелой болезнью.

Музыкант скончался 30 июня. Об этом сообщили на странице группы в Facebook.

Умер Виктор Уиллис

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, вокалиста группы Village People. Виктор скончался в понедельник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но тяжелой болезни", — говорится в заявлении.

Уиллис был одним из основателей культовой группы, среди хитов которой — "Y.M.C.A", "Go West", "In The Navy". Под первую из этих композиций часто танцует на публике президент США.

Интересно, что Village People означает "Люди из Виллиджа" (Гринвич-Виллидж — район Манхэттена, Нью-Йорк, известный в период создания группы активной деятельностью арт- и гей-сообщества).

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После того как Виктор покинул группу в 1979 году, его роль взяли на себя другие певцы, и коллектив продолжал выступать в различных составах.

Виктор Уиллис Фото: Facebook

В 2012 году певец выиграл судебный процесс по поводу прав на такие песни, как "Y.M.C.A" и "In The Navy". Виктор получил 33 % доли авторских гонораров, которая за три года была увеличена до 50 %.

В 2017 году Уиллис присоединился к группе и отправился в турне, в ходе которого выступал на фестивалях и мероприятиях Pride.

Дональд Трамп часто танцует под песню Village People

В 2020 году Дональд Трамп начал использовать музыку Village People на своих митингах. Впрочем, сначала Уиллис просил президента США не делать этого. Впоследствии группа изменила свою позицию и даже выступила на митинге накануне инаугурации Трампа.

У певца осталась жена Карен Хафф-Уиллис.

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