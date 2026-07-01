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Где сейчас Psy — автор "Gangnam Style", о котором говорил весь мир (фото)

где певец Psy
Psy продолжает выступать в Южной Корее | Фото: Instagram

Всемирно известный южнокорейский исполнитель Psy, который когда-то взорвал интернет своим хитом "Gangnam Style", в настоящее время активно гастролирует по своей родине в рамках своего масштабного ежегодного тура. В то же время 48-летний артист и бизнесмен совмещает выступления на стадионах с решением юридических проблем, связанных с недавним громким скандалом с рецептурными лекарствами.

Музыка, вода и масштабный тур "Summer Swag"

Несмотря на то, что на мировой арене Psy появляется реже, в родной Южной Корее он по-прежнему остаётся звездой первой величины. Сейчас в самом разгаре его фирменное летнее стадионное турне "Psy Summer Swag 2026", которое стартовало в конце июня и продлится до 23 августа.

В этом году шоу включает 14 масштабных концертов в 9 городах страны. Особенность этих выступлений — использование тысяч тонн воды, которой обливают публику во время энергичных танцев артиста, что делает его шоу главным летним событием для корейских фанатов.

Как сейчас выглядит автомобиль из хита Psy "Gangnam Style"
Psy — успешный продюсер
Фото: Википедия

Бизнес-империя

Psy уже много лет является успешным продюсером и основателем собственного музыкального лейбла P Nation. Даже во время гастролей он продолжает руководить компанией, которая на днях попала в заголовки СМИ: 30 июня истек шестилетний контракт лейбла с одной из ведущих сольных исполнительниц Кореи — Heize, и в настоящее время Psy занимается менеджментом других своих подопечных.

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Юридический скандал с лекарствами

Однако лето 2026 года для артиста омрачено юридическими проблемами. В начале июня полиция Сеула передала дело Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан) в прокуратуру.

Певицу, а также нескольких врачей и её менеджеров обвиняют в нарушении Закона о медицинских услугах. Следствие установило, что менеджер артиста незаконно (без личного присутствия самого Psy на приёме) забирал для него из больницы сильные рецептурные психотропные препараты — Ксанакс (Xanax) и Стильнокс (Stilnox), которые используются для лечения тревожности и тяжелой бессонницы. Лейбл певца уже признал вину, назвав это "очевидной ошибкой и упущением", и заявил, что артист полностью сотрудничает со следствием.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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