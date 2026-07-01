Где сейчас Psy — автор "Gangnam Style", о котором говорил весь мир (фото)

Всемирно известный южнокорейский исполнитель Psy, который когда-то взорвал интернет своим хитом "Gangnam Style", в настоящее время активно гастролирует по своей родине в рамках своего масштабного ежегодного тура. В то же время 48-летний артист и бизнесмен совмещает выступления на стадионах с решением юридических проблем, связанных с недавним громким скандалом с рецептурными лекарствами.

Музыка, вода и масштабный тур "Summer Swag"

Несмотря на то, что на мировой арене Psy появляется реже, в родной Южной Корее он по-прежнему остаётся звездой первой величины. Сейчас в самом разгаре его фирменное летнее стадионное турне "Psy Summer Swag 2026", которое стартовало в конце июня и продлится до 23 августа.

В этом году шоу включает 14 масштабных концертов в 9 городах страны. Особенность этих выступлений — использование тысяч тонн воды, которой обливают публику во время энергичных танцев артиста, что делает его шоу главным летним событием для корейских фанатов.

Psy — успешный продюсер Фото: Википедия

Бизнес-империя

Psy уже много лет является успешным продюсером и основателем собственного музыкального лейбла P Nation. Даже во время гастролей он продолжает руководить компанией, которая на днях попала в заголовки СМИ: 30 июня истек шестилетний контракт лейбла с одной из ведущих сольных исполнительниц Кореи — Heize, и в настоящее время Psy занимается менеджментом других своих подопечных.

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Юридический скандал с лекарствами

Однако лето 2026 года для артиста омрачено юридическими проблемами. В начале июня полиция Сеула передала дело Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан) в прокуратуру.

Певицу, а также нескольких врачей и её менеджеров обвиняют в нарушении Закона о медицинских услугах. Следствие установило, что менеджер артиста незаконно (без личного присутствия самого Psy на приёме) забирал для него из больницы сильные рецептурные психотропные препараты — Ксанакс (Xanax) и Стильнокс (Stilnox), которые используются для лечения тревожности и тяжелой бессонницы. Лейбл певца уже признал вину, назвав это "очевидной ошибкой и упущением", и заявил, что артист полностью сотрудничает со следствием.

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