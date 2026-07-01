Памеле Андерсон — 59 лет. Как изменилась звезда "Спасателей Малибу" (фото)

Сегодня, 1 июля, легендарной Памеле Андерсон исполняется 59 лет. Мировую славу ей принесли съемки для журнала Playboy и роль СиДжей Паркер в культовом сериале "Спасатели Малибу".

В этом выпуске Фокус рассказывает о знаменитой канадско-американской актрисе, фотомодели и писательнице.

Именинница недавно переехала в родную Канаду, где живет в отреставрированном доме своей бабушки в городе Ледисмит. Памела активно занимается садоводством и делится фотографиями своего огорода.

Кроме того, актриса выпустила автобиографическую книгу "С любовью, Памела", которая стала бестселлером, и снялась в документальном фильме от Netflix.

Памела Андерсон Фото: Pamela Anderson/Instagram

Памела без макияжа

В последние годы звезда появляется на мировых неделях моды и светских мероприятиях совершенно без макияжа. На отказ Памелы от косметики повлияла смерть её визажистки и близкой подруги. Алексис Фогель ушла из жизни из-за рака молочной железы.

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"Она была лучшей. И с тех пор я просто чувствовала, что без Алексис мне лучше вообще не наносить макияж. Это похоже на то, что я иду против течения. Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Вау, это действительно… Что со мной происходит?" Это путешествие", — говорила именинница.

К тому же отказ от макияжа позволяет Памеле сэкономить много времени.

"Я вообще не знала, что кто-то заметит, что я больше не сижу в гримерном кресле по три часа. Просто в номере я посмотрела в зеркало и сказала: "Тебе почти 60, этого достаточно. Просто наслаждайся Парижем, а не играй в какую-то игру"", — вспомнила актриса о Парижской неделе моды в начале осени 2023 года, когда она стала активно появляться на публике без макияжа.

Памела Андерсон Фото: Instagram

Памела о своей славе в 90-х

В частности, модель рассказывала о своём образе 1990-х годов и о том, как её воспринимали в обществе.

"У людей сложился такой стереотипный образ меня: начиная с "Плейбоя" и "Спасателей Малибу", заканчивая моими мужьями-рок-музыкантами и всем остальным. И хотя я устраивала все эти званые ужины и готовила все эти блюда для семьи и моих детей, это не было тем, что было видно публично. Но я также играла в тот образ, который был создан вокруг меня. Я рада, что я сделала все это, я действительно рада, что тогда была такой", — говорила Памела.

Сейчас она "пережила всё это", "избавилась" от прежней славы и может быть самой собой.

Памела Андерсон Фото: AnOther

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Памела Андерсон и актёр Лиам Нисон встретились на съёмочной площадке фильма "Голый пистолет". После этого между звёздами завязался роман.

Андерсон вновь переосмысливает свой образ — на этот раз на страницах глянцевого журнала, где она появилась в смелом мини.

Кроме того, звезда рассказала, как она заставила Лиама Нисона "влюбиться" в неё.